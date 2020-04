Wolverhampton sacré champion d'Angleterre... sur FIFA 20

Les lives Instagram et les tournois de jeux vidéos sont parmi les principales activités des footballeurs pendant le confinement. En Angleterre, une compétition, l'ePremierLeague Invitational, mettait aux prises des joueurs de Premier League avec notamment plusieurs Français comme Moussa Sissoko (Tottenham), Lys Mousset (Sheffield United) et Neal Maupay (Brighton & Hove Albion).

En finale, le Portugais Diogo Jota représentait Wolverhampton contre Trent Alexander-Arnold, le latéral de Liverpool. Très rythmée et équilibrée, la rencontre s'est achevée sur une victoire des Wolves 1-0 grâce à un but en or. Cette compétition a permis de lever des fonds pour le service de santé britannique, le National Health Service.

HE HAS BROUGHT IT HOME 😱🔥 @DiogoJota18 has done it! After an exciting tournament and a nerve-wracking final he’s managed to beat @LFC @trentaa98 by winning the #ePremierLeague Invitational with a Golden Goal #wolvesesports pic.twitter.com/YXTOha5nsm