Coupe du Monde 2026 : le Portugal n’en peut plus de Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo est et restera une légende du football. Mais en voulant étirer au maximum sa carrière professionnelle, il s’est automatiquement placé dans une position délicate, celle de vouloir maîtriser sa sortie, ce qui arrive rarement à un footballeur. La fin est souvent sifflée par quelqu’un d’autre, un sélectionneur, un entraîneur, une blessure ou une pression médiatique incontrôlable. Par respect pour l’ensemble de sa fabuleuse carrière et dans l’espoir de le voir inscrire des buts décisifs, un doux rêve, la presse portugaise n’a pas tant accablé CR7, préférant taper sur Roberto Martinez, coupable de ne pas avoir pris ses responsabilités devant les performances décevantes, c’est un euphémisme, de son attaquant star.

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Au lendemain de l’élimination sans gloire du Portugal, suite à sa défaite 0-1 contre l’Espagne, les éditorialistes peuvent se lâcher un peu plus sur Cristiano Ronaldo, à l’image de Francisco Vaz de Miranda sur A Bola. « Cristiano Ronaldo, on ne veut pas te « tuer », mais trop c’est trop. Il est impératif de mettre un terme au cycle du capitaine, qui a déjà duré bien trop longtemps. Si un remaniement est nécessaire sur le banc, il l’est tout autant sur le terrain, et il est temps que Cristiano Ronaldo cède sa place car, comme nous l’avons déjà constaté, son ego l’empêche d’être le remplaçant d’un joueur qui, aujourd’hui, livre des performances inégalées. Ce qu’aurait été cette Coupe du Monde sans l’obligation malsaine d’avoir Cristiano Ronaldo sur le terrain 90 minutes restera à jamais un mystère, et même Donald Trump ne pourra rien y changer. »

Quel avenir pour CR7 ?

Le problème, c’est que Cristiano Ronaldo n’a pas encore annoncé sa retraite internationale. « Je suis triste de quitter la Coupe du Monde ainsi, mais comme je l’ai dit hier en conférence de presse, j’ai tout donné, j’ai fait de mon mieux et je pars l’esprit tranquille. C’était ma dernière Coupe du Monde, certes, mais maintenant j’aurai le temps de réfléchir et d’être avec ma famille. Je ne prendrai pas de décisions hâtives », a-t-il lancé en zone mixte. Et le successeur annoncé de Roberto Martinez n’est autre que Jorge Jesus, qui était l’entraîneur du quintuple Ballon d’Or du côté d’Al Nassr. Pas sûr qu’il encourage donc le départ à la retraite de CR7, si ce dernier décide qu’il en a encore sous le pied.

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Sa manière aussi de se mettre en scène au coup de sifflet final, isolé et avec quelques larmes, n’a pas convaincu tout le monde. « Combien de tes larmes, Cris, sont des larmes pour le Portugal ? », questionnait ainsi A Bola. De même, ses déclarations d’après-match, sur son cas plus que sur la prestation d’ensemble médiocre du Portugal pourtant considéré parmi les favoris, ne passent pas forcément bien. Cristiano Ronaldo laissera-t-il la place de lui-même ? La décision sera-t-elle prise par le futur sélectionneur ? A 41 ans, c’est lui qui tient entre ses mains la destin du Portugal. Mais pas de la manière dont il pourrait le rêver…