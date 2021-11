OL-OM : une soirée chaotique et lunaire jusqu'à la fin

La suite après cette publicité

Il est environ 20h47 dimanche soir au Groupama Stadium quand l'Olympico entre l'Olympique Lyonnais et l'Olympique de Marseille est immédiatement perturbé. Au moment de tirer un corner, le milieu de terrain Dimitri Payet est en effet la cible de plusieurs projectiles, dont une bouteille d'eau qu'il reçoit sur le crâne. S'en suit un chaos total sur la pelouse et Ruddy Buquet, l'arbitre central, renvoie alors tout le monde aux vestiaires, tandis que le Réunionnais rentre le dernier avec une poche de glaces sur la tête. Derrière, tout le monde, que ce soit les journalistes, supporters, attendaient une décision mais le temps a paru très long à Décines.

Après environ 1h15 d'attente, le speaker de l'enceinte lyonnaise a alors expliqué que la partie allait reprendre, mais qu'aucun autre incident n'était accepté. Un message «Au prochain incident, le match sera arrêté» était même diffusé sur les écrans géants du Groupama Stadium. Dès lors, les Gones sont revenus à l'échauffement, mais pas les Phocéens. Et finalement, Lucas Paqueta et ses partenaires sont encore revenus dans les vestiaires... Surprise donc. Et cette soirée s'est alors terminée sur une autre annonce du speaker, annonçant vraiment que la rencontre n'allait jamais reprendre.

«La réaction de Marseille a été extrêmement vigoureuse, pour ne pas dire autre chose»

Entre le jet de bouteille, l'attente ou encore les annonces différentes du speaker de l'OL, cette soirée a donc été chaotique du début à la fin. et devant les journalistes en conférence de presse, le président lyonnais Jean-Michel Aulas a avoué n'avoir pas trop compris non plus tous ces changements soudains : «l'arrêt du match, à partir du moment où il y a eu un incident regrettable, pourquoi pas. Par contre, ce qui a créé le trouble, c'est qu'après une réunion après presque d'une heure, (...) la décision a été de reprendre. Donc on a donné des consignes au niveau du stade pour que les choses reprennent. L'arbitre a convoqué le capitaine et l'entraîneur des deux équipes. Je viens de revoir Houssem Aouar et le coach pour être sûr de ce qui s'est passé, j'étais dans le couloir. À ce moment-là, la réaction de Marseille a été extrêmement vigoureuse, pour ne pas dire autre chose.»

Mais le boss de l'OL ne s'est pas arrêté là. «Visiblement, sans informer personne, l'arbitre a pensé qu'il fallait changer sa décision. Donc il a à nouveau convoqué les présidents, le Préfet a été récupéré, et devant les mêmes personnes, il a dit qu'il pensait que pour la sécurité des joueurs, c'était mieux d'arrêter. Bien sûr qu'il y a eu un incident, et je présente toutes nos excuses à Dimitri. (...) Il a été choqué au moins psychologiquement. Donc on ne peut pas imaginer dans le contexte actuel que c'était une mauvaise décision d'arrêter ce match à ce moment-là. (...) Encore une fois, ce qui est désagréable, c'est la durée de la décision et surtout la volteface devant la Ligue, devant les représentants de l'État, de la Procureure, de la décision qui appartient à l'arbitre », a lâché JMA. Reste désormais à savoir ce qu'en pense la LFP de cette soirée. Car les sanctions, après les antécédents en 2021/22, risquent d'être très lourdes.