La lettre de démission de José Mourinho adressée à l’UEFA

Nommé en avril dernier aux côtés de Zinédine Zidane, Carlo Ancelotti, Patrick Vieira ou encore Luís Figo pour composer l’UEFA Football Board (un «conseil des sages»), José Mourinho a déjà démissionné de son poste. Ce jeudi, Sky Sport Italia indiquait que le Portugais avait en effet adressé un courrier à l’instance du football européen pour lui faire part de sa décision. Ces dernières heures, c’est le média The Athletic qui a donné le détail de ce courrier.

«J’ai le regret de vous informer que, avec effet immédiat, je démissionne de ma participation à ce groupe. Les principes auxquels je croyais pleinement lorsque j’ai rejoint le groupe n’existent plus et je me sens obligé de prendre cette décision. En outre, je vous prie de bien vouloir également communiquer ma décision au président, M. Aleksander Ceferin», a écrit Mourinho à Zvonimir Boban, président du board de l’UEFA. Pour rappel, cette démission intervient seulement quelques heures après la sanction infligée par l’instance à Mourinho. En raison de son comportement à l’égard de l’arbitre Anthony Taylor, le 31 mai dernier, après la finale de Ligue Europa entre l’AS Rome et Séville, le technicien portugais avait en effet été suspendu 4 rencontres.

