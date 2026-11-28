José Mourinho a terminé la première période particulièrement remonté au Santiago Bernabéu. Alors que le Real Madrid est mené par Alavés, le technicien portugais a laissé éclater sa colère auprès du corps arbitral. Peu avant la pause, l’entraîneur madrilène a écopé d’un carton jaune après avoir vivement contesté une décision de l’arbitre Soto Grado.

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Mais le coup de sang de Mourinho ne s’est pas arrêté là. Furieux, le Special One s’en est ensuite pris au quatrième arbitre, visiblement agacé par son intervention auprès de l’arbitre principal. Il a finalement fallu l’intervention d’Éder Militão et d’Antonio Rüdiger pour le raccompagner vers son banc et éviter que la situation ne dégénère davantage. Une fin de première période électrique pour le coach portugais, déjà frustré par la prestation de ses joueurs.