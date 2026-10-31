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Real Madrid : José Mourinho adresse un message de soutien aux victimes de l’accident ferroviaire d’Urda

Par Allan Brevi
1 min.
José Mourinho @Maxppp
Santander Real Madrid

Alors que le Real Madrid traverse une semaine agitée, entre la deuxième place de Kylian Mbappé au Ballon d’Or 2026 et les récentes polémiques autour de la Chine, José Mourinho a tenu à faire passer un message de solidarité. Présent en conférence de presse ce samedi après-midi à la veille du déplacement face au Racing de Santander, pour le compte de la 11e journée de Liga, l’entraîneur madrilène a pris la parole avant même de débuter les questions. Au nom du Real Madrid, il a exprimé son soutien et adressé une pensée aux victimes de l’accident ferroviaire survenu à Urda, dans la province de Tolède.

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Le Journal du Real
⚪️🙏 Avant de débuter sa conférence de presse, José Mourinho a tenu à exprimer, au nom du Real Madrid, son soutien et à adresser une pensée aux victimes de l’accident ferroviaire survenu à Urda.

@LeoJobert1
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Ce drame, survenu mercredi 28 octobre, a impliqué deux trains à grande vitesse entrés en collision et fait de nombreuses victimes ainsi que plusieurs blessés. Un geste sobre et respectueux de la part de José Mourinho, qui a tenu à rappeler que le football passait au second plan face à une telle tragédie. Le Real Madrid avait également publié un communiqué pour présenter ses condoléances aux familles endeuillées et apporter son soutien aux personnes touchées par l’accident.

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