Incidents OM-OL : un supporter lyonnais écope de six mois de prison avec sursis

Ce fut une bien triste soirée pour le football français. Fin octobre, l’Olympico entre l’OL et l’OM n’avait pas pu se jouer au Vélodrome suite à l’agression du car rhodanien par des supporters présents aux abords du Vélodrome. Dans ce capharnaüm total, plusieurs supporters des Gones se sont rendus coupable de plusieurs actes déplacés et racistes.

Et alors que deux supporters lyonnais seront jugés en janvier prochain pour des injures racistes et des saluts nazis, un autre est passé à la barre ce lundi. Ainsi, ce dernier a été condamné à six mois de prison avec sursis. Pour rappel, ce dernier s’était rendu coupable de violences envers un CRS qui était venu séparer les deux groupes de supporters qui étaient prêts à en découdre.