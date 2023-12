Xavi est-il le coach idéal pour le FC Barcelone ?

Les sensations laissées par le FC Barcelone en cette première partie de saison sont plutôt mitigées. Tout n’est pas à jeter bien sûr, surtout que les Catalans ont remporté la Liga 2022/2023 avec une certaine supériorité et une belle avance sur les autres cadors du championnat ibérique, ce qui offre une certaine marge de tolérance à ce que proposent les troupes de Xavi. C’est donc probablement pour cette raison que des joueurs qui ne sont pas forcément à leur meilleur niveau comme Robert Lewandowski ou même Ronald Araujo ne sont pas tant critiqués que ça et bénéficie d’une certaine indulgence des supporters et des médias. Seulement, s’il y en a un pour qui le vent commence à tourner, c’est bien Xavi.

La suite après cette publicité

L’entraîneur catalan, qui a lui aussi bénéficié d’une certaine immunité notamment après ses échecs en Europe - et c’est logique au vu de son glorieux passé au sein du club - commence à être de plus en plus égratigné dans les médias ou sur les réseaux sociaux. Plus que certains résultats un peu décevants, à l’image de cette défaite contre Girona dimanche soir (4-2), il y a deux axes autour desquels les principales critiques à son encontre s’articulent : le jeu proposé par son équipe, ainsi que sa communication dans les moments compliqués.

À lire

Barça : Joan Laporta dicte sa loi à Xavi

Xavi, plus proche de Simeone que de Guardiola ?

Il faut dire que lorsque Xavi est arrivé, il a, en quelque sorte, vendu du rêve. Il a toujours été un grand défenseur du football offensif, et même lorsqu’il était joueur, il n’hésitait pas à tacler les équipes adverses qui adoptaient selon lui une posture trop prudente. Entre ses déclarations récurrentes et son statut de cerveau de l’équipe de Pep Guardiola de l’époque, peut-être une des meilleures de l’histoire, il y avait logiquement certaines attentes au niveau du jeu. Force est de constater que pour l’instant, ce Barça ne régale pas spécialement. Le contenu des rencontres est assez loin de cette image utopiste de ce qu’a été le Barça. Il est par exemple assez fréquent de voir l’équipe fermer un peu le jeu une fois qu’elle est menée au score. Les chiffres ne mentent pas : la saison dernière, le FC Barcelone a remporté 11 matchs sur le score de 1-0 !

La suite après cette publicité

Xavi est d’ailleurs le coach du Barça dont l’équipe marque le moins de buts depuis 20 ans, avec une moyenne de 1.86 réalisations par rencontre en Liga. C’est moins que Ronald Koeman par exemple (2.08), ou même d’Ernesto Valverde (2.51), et bien loin de Tito Vilanova (3.14), Luis Enrique (2.96) ou Pep Guardiola (2.71). Certains s’amusent même à dire que ce Barça ressemble plus à l’Atlético qu’à ce que devrait être le Barça ! Peu glorieux donc, même si, encore une fois, tout n’est pas foncièrement mauvais. Et contrairement à l’énorme majorité de ses prédecesseurs, Xavi a bénéficié de beaucoup de clémence, et surtout, a globalement eu les joueurs qu’il a demandé, Joan Laporta ayant fait de sacrés numéros d’équilibriste pour pouvoir lui offrir des renforts malgré une situation financière tendue. Il ne peut donc pas se plaindre d’un effectif qui ne serait pas adapté à ses envies ou à son style donc. Là où un entraîneur comme Ronald Koeman, ou même Quique Setién, ont dû composer avec des groupes un peu moins qualitatifs et/ou adaptés à leur philosophie. Autre question que l’on peut se poser au sujet de Xavi : quels joueurs ont vraiment progressé sous ses ordres ? On peut les compter sur les doigts d’une (seule) main…

Des excuses à répétition

En plus de ce contenu plutôt moyen, du moins par rapport à ce qui était attendu, il y a aussi certains soucis dans la communication de Xavi. C’est un entraîneur qui ne semble pas vraiment se remettre en question lorsqu’il est devant les caméras, loin de là. Tout comme il n’hésite parfois pas à faire appel à des excuses un peu tirées par les cheveux pour justifier des mauvais résultats. « C’est une équipe en reconstruction », avait-il par exemple lancé au sujet de son équipe après la défaite face à Girona, ce qui a suscité de vives réactions de l’autre côté des Pyrénées. Après tout, peut-on parler d’une équipe qui vient d’être sacrée championne de Liga et qui n’a perdu aucun joueur majeur si ce n’est Alba et Busquets qui étaient sur la fin comme d’une équipe en reconstruction ? Girona a par exemple perdu bien plus de joueurs titulaires l’été dernier…

La suite après cette publicité

Il est donc totalement légitime que certains supporters du FC Barcelone commencent à s’agacer. Bien sûr, dans cette industrie, les résultats priment et si Xavi venait à mener son troupeau très loin en Ligue des Champions par exemple, tout ce qui a été mentionné précedemment dans cet article serait assez vite oublié. Dans la victoire, les considérations liées au style de jeu sont souvent oubliées, peut-être moins à Barcelone qu’ailleurs c’est vrai. Mais s’il n’y a pas de trophée majeur en fin de saison et si le jeu proposé par les ouailles de Xavi ne s’améliore pas, les critiques vont continuer de plus belle…