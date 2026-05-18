Le FC Nantes risque de prendre très cher !

Tristes adieux pour le FC Nantes. Pour son dernier match en Ligue 1 - les Canaris évolueront en Ligue 2 la saison prochaine - l’écurie de la côte atlantique a vécu une soirée très agitée. Dans un climat très hostile envers la direction de Waldemar Kita, des projectiles ont été jetés sur la pelouse, ainsi que des fumigènes. Puis, des supporters cagoulés sont entrés sur la pelouse, obligeant Stéphanie Frappart à mettre fin à cette rencontre face au TFC à la 22e minute. Un match qui n’a pas repris par la suite.

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« Qu’est-ce que je peux faire comme commentaire ? C’est très grave. Sportivement, le club descend. C’est une situation dramatique. C’est triste, je n’ai pas d’autres mots. Je sais ce que signifie l’interruption d’un match. Ça veut dire des sanctions demain. C’était mon dernier match, je l’avais préparé et travaillé. Je voulais une victoire pour notre honneur, notre orgueil et terminer sur une note positive. Il s’est passé ce que vous avez vu. Je suis allé vers les hommes cagoulés. J’ai essayé de les stopper, mais le gars de la sécurité m’a dit que je ne pouvais pas. Je peux comprendre qu’ils soient frustrés, pas contents, mais il y avait beaucoup de monde. Je comprends la frustration, mais le club ne mérite pas ça. Ce n’est pas bien », expliquait Vahid Halilhodžić, très touché, après les évènements.

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Des points en moins ?

Pour l’instant, tout indique que les Nantais perdront la rencontre sur tapis vert (3-0). Ou, il est possible que la commission de discipline de la LFP donne pour score final celui qui était affiché au moment de l’arrêt du match, soit le 0-0. Le match ne devrait en tout cas pas être rejoué. Mais surtout, comme l’indique L’Équipe, Nantes risque de recevoir une sacrée sanction. Les Canaris pourraient ainsi lancer leur saison de Ligue 2 à huis clos, et donc être privés de supporters pour plusieurs rencontres. La tendance serait plutôt, dans ce cas, à deux matchs de huis clos.

Ce qui serait presque un moindre mal à côté de l’autre sanction qui pourrait lui tomber dessus, à savoir un retrait de points. Les Nantais risquent ainsi de démarrer la saison prochaine avec un total de point négatif, ce qui serait déjà un premier gros coup dur en vue de leur objectif qui ne sera autre que la montée en Ligue 1. Même s’il est aussi possible que ce retrait soit appliqué avec sursis. La commission de discipline de la LFP devrait rapidement trancher…