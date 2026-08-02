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La Juventus Turin lâche 35 M€ pour Kerim Alajbegović

Par Jordan Pardon
1 min.
Alajbegović @Maxppp

Tout va très vite pour Kerim Alajbegović. Vendu à Salzburg par Leverkusen la saison dernière, l’attaquant bosnien de 18 ans a vu le club allemand activer sa clause de rachat pas plus tard qu’au mois de mars. Il n’aura même pas le temps de jouer un match officiel sous les couleurs saxonnes puisque la Juventus Turin vient de débourser 35 millions d’euros (33 + 2 de bonus) pour s’attacher ses services.

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« Kerim Alajbegović est un nouveau joueur de la Juventus. La Juventus annonce avoir conclu un accord avec le Bayer Leverkusen pour le transfert définitif de Kerim Alajbegović. Ce jeune talent né en 2007 a signé un contrat qui le liera aux couleurs noir et blanc jusqu’au 30 juin 2031 », indique le communiqué du club italien. Randal Kolo Muani devrait prochainement suivre.

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