Maroc : Achraf Hakimi évoque les cas Ziyech et Mazraoui

Lors de la tournée du PSG au Qatar, Achraf Hakimi en a profité pour accorder une interview au média Al Kass. L'international marocain a notamment évoqué l'actualité de sa sélection et donc les conflits entre Vahid Halilhodzic et Hakim Ziyech et Mazraoui. Ce dernier a d'ailleurs récemment rencontré son sélectionneur et s'est enfin réconcilié. Pour le latéral droit du PSG, ce retour va forcément renforcer l'équipe.

La suite après cette publicité

«Les conflits, ce sont des choses qui peuvent arriver en sélection. Des choses qui doivent être vues avec l'entraîneur. Ce que je veux, c'est que les meilleurs joueurs viennent jouer pour l'équipe nationale. La porte reste ouverte aux meilleurs joueurs disponibles et ayant l’envie de venir. Ce sera une bonne nouvelle pour nous, car ce sera bon pour atteindre nos objectifs et surtout pour défendre les couleurs du pays. En tout cas s'ils désirent venir, ils seront toujours le bienvenu.» Le message est passé.