PSG-Manchester City : le duo Neymar-Kylian Mbappé a déçu

«Je ne vois pas de meilleur duo que le nôtre dans le football». Neymar évoquait en ses termes son association avec Kylian Mbappé à la veille de la réception de Manchester City. Forcément, les deux hommes étaient encore plus attendus que d'habitude pour aider le Paris SG à réussir une belle performance face aux hommes de Pep Guardiola. Et cela a plutôt bien commencé. Dès la 3e minute, Angel Di Maria récupérait un ballon haut et trouvait le champion du monde 2018. Ce dernier lançait le Brésilien, dont la frappe à ras de terre pied gauche n'inquiétait pas outre mesure Ederson.

Les deux hommes, impliqués défensivement, se mettaient au diapason de leur équipe, dominatrice en début de rencontre. Neymar se créait même une nouvelle situation chaude à la suite d'un corner et d'un relai avec Marco Verratti, mais se voyait contré (13e). Il déposait ensuite un corner sur la tête de Leandro Paredes, qui ratait le cadre de très peu (28e) et était repris par la défense mancunienne alors qu'il pouvait donner deux buts d'avance aux siens (40e). Mbappé, lui, après une bonne remise pour une frappe contrée d'Alessandro Florenzi (13e), provoquait un carton jaune pour João Cancelo sur un démarrage dont il a le secret (30e), mais était plutôt discret et en manque de réussite dans ses choix.

Décevants malgré tout...

Au retour des vestiaires, l'international tricolore prenait le meilleur sur la défense des Citizens et envoyait un centre que Verratti était trop court pour reprendre (56e). On ne le reverra plus ou presque, Ruben Dias prenant clairement l'ascendant sur lui au fil des minutes. Suite à l'exclusion d'Idrissa Gueye, Ney, touché au coude en première période, tentera de sonner la révolte. L'Auriverde aura eu le mérite de ne pas se cacher, mais malgré ses dribbles, il n'aura pas réussi à faire les bons choix pour remettre les siens sur les rails.

Les deux compères, s'ils ont eu des opportunités, ont manqué de réussite. Surtout, ils ont complètement abandonné les efforts défensifs après l'heure de jeu, ce qui a permis aux Citizens de revenir petit à petit dans le match et de finalement l'emporter. Évidemment, les critiques fusent, à l'image de Jérôme Rothen, ancien joueur parisien, révolté au micro de RMC Sport. Acerbes, elles ne se tairont qu'en cas de démonstration dans une semaine à Manchester. À Neymar et Mbappé de prouver qu'ils forment bel et bien le meilleur duo du moment sur la planète football.