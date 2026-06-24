Chelsea a bouclé une recrue à plus de 55 millions d’euros

L’actualité Coupe du Monde prend beaucoup de place en ce moment, mais dans le même temps, les clubs s’activent pour boucler le meilleur mercato possible. Si certains joueurs ont fait le choix d’attendre la fin du tournoi avant de penser à leur avenir, d’autres n’ont pas besoin de délai puisqu’ils n’y participent pas. C’est notamment le cas de Marco Palestra.

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Devenu international italien au mois de mars (il avait honoré ses deux premières sélections face à l’Irlande du Nord et la Bosnie-Herzégovine), le latéral de l’Atalanta vit ce Mondial chez lui, en Italie. Mais tout porte à croire qu’il élira bientôt domicile en Angleterre. Comme révélé par Fabrizio Romano, le joueur de 21 ans est tout proche de rejoindre Chelsea.

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Un transfert supérieur à 55 millions d’euros

Au départ pressenti pour rejoindre l’Inter Milan, celui qui sort d’une énorme saison en prêt à Cagliari (37 matchs, 1 but, 4 passes décisives) n’aura pas le temps de briller dans son club formateur. Chelsea et l’Atalanta Bergame ont déjà conclu un accord autour d’un transfert supérieur à 55 millions d’euros, bonus compris. Les deux clubs finalisent les derniers détails de l’opération.

De son côté, le joueur a donné son feu vert à Xabi Alonso. Chelsea lui offre un salaire bien supérieur à celui proposé par l’Inter Milan, qui ne pourra pas rivaliser. D’après la Gazzetta dello Sport, Palestra touchera en effet 6 millions d’euros par saison à Londres. L’Inter Milan s’était arrêté à 2,5 M€ par an, et n’a pas l’intention d’aller plus loin dans ce dossier. Fabrizio Romano précise que Malo Gusto fait, lui, toujours l’objet d’un intérêt de Manchester City. Ce sera un dossier à suivre une fois la signature de Palestra à Chelsea officialisée.