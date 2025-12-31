Menu Rechercher
CAN 2025 : le coup de gueule de Cédric Bakambu sur les autorités marocaines !

Par Valentin Feuillette
1 min.
Cedric Bakambu sous le maillot du Congo @Maxppp

Alors que la CAN 2025 bat son plein au Maroc et que les phases finales vont bientôt s’ouvrir, l’attaquant congolais, Cédric Bakambu, a poussé un coup de gueule ce mercredi. En effet, le joueur du Real Betis se retrouve sans tous ses effets personnels, à la suite de l’égarement de ses valises à l’aéroport de Casablanca. Depuis le début de la compétition, Bakambu n’a toujours pas pu retrouver ses affaires malgré la confirmation des autorités marocaines du lieu localisé de ses bagages.

Cédric Bakambu
🚨🤦🏾‍♂️ Mes valises censé être arrivé le 19 Décembre à l’aéroport de Casablanca restent à ce jour toujours introuvables. Les autorités m’ont confirmé 3 fois avoir localisé mes bagages hélas toujours rien. Je me retrouve à devoir disputer la #AFCON25 démuni de tout effet personnel.
«Mes valises censées être arrivées le 19 décembre à l’aéroport de Casablanca restent à ce jour toujours introuvables. Les autorités m’ont confirmé 3 fois avoir localisé mes bagages hélas toujours rien. Je me retrouve à devoir disputer la #AFCON25 démuni de tout effet personnel», a-t-il tweeté. La star de la RDC semble très agacée par la situation, à l’approche du choc contre l’Algérie en 8e de finale de la compétition.

Pub. le - MAJ le
