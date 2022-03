PSG : Marquinhos raconte l'intégration de Lionel Messi

Auteur de 7 buts et 11 passes décisives toutes compétitions confondues, l'attaquant du Paris Saint-Germain Lionel Messi a pris du temps avant de trouver son rythme après son départ du FC Barcelone. Interrogé par RMC, son coéquipier et défenseur central brésilien Marquinhos a évoqué l'intégration du septuple Ballon d'Or, affirmant que La Pulga prend ses marques à l'entraînement, ce qui l'aide à connaître l'équipe progressivement en match officiel.

«Beaucoup de choses ont changé pour lui. On voit qu’il progresse tranquillement. Je le sens très bien en ce moment. Il est content, bien à l’entraînement, en match on le voit de plus en plus à l’aise, de plus en plus comprendre les coéquipiers qu’il a autour de lui, notre façon de jouer, qui change de celle d’où il vient. De plus en plus, comme pour Kylian, on essaie de le mettre dans les meilleures conditions possibles pour qu’il puisse faire de plus en plus de performances mondiales», a-t-il déclaré au micro de RMC.