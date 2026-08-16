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Liga Portugal

Benfica souhaite s’offrir un défenseur à 20 M€

Par Allan Brevi
1 min.
Marco Silva @Maxppp

Alors que la fin du mercato se rapproche petit à petit, Benfica a lancé des discussions pour Taylor Harwood-Bellis, défenseur central de Southampton âgé de 24 ans. Le club portugais a transmis une première proposition estimée à 20 millions d’euros, mais celle-ci n’a pas convaincu les Saints, qui jugent l’offre insuffisante au regard de leurs attentes pour l’international anglais selon The Athletic.

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Le dossier reste toutefois ouvert et pourrait rapidement évoluer si Benfica revient avec une proposition plus conséquente. Marco Silva apprécie particulièrement le profil du défenseur, tandis que Harwood-Bellis serait lui-même séduit par la perspective de rejoindre le club lisboète. Les prochaines discussions devraient donc permettre de déterminer si un accord est envisageable. Affaire à suivre…

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