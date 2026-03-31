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Le Real Madrid tient déjà sa première recrue

Par Allan Brevi
1 min.
Florentino Perez @Maxppp

Le Real Madrid prépare déjà son mercato estival et a clairement identifié sa première recrue : Nico Paz. Le jeune milieu offensif argentin, actuellement à Côme, éclabousse la Serie A de son talent sous les ordres de Cesc Fàbregas, avec 10 buts et 6 passes décisives cette saison. Le club madrilène détient une option de rachat sur 50 % de ses droits, qu’il pourra activer pour seulement 9 millions d’euros, une aubaine compte tenu de sa valeur actuelle estimée à 65 millions selon Sport. Malgré la concurrence interne élevée au Real Madrid, Florentino Pérez considère que ramener Nico Paz est une priorité stratégique pour renforcer son effectif.

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Outre ses performances en club, Nico Paz impressionne également avec l’équipe nationale argentine, où il confirme petit à petit son potentiel. Son retour à Madrid devra toutefois s’accompagner de garanties sur son temps de jeu et son rôle dans l’équipe, car il devra se mesurer à des joueurs comme Jude Bellingham, Brahim Diaz ou encore Arda Güler. L’activation de la clause de rachat est considérée comme une étape incontournable pour sécuriser l’un des talents les plus prometteurs.

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