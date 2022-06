Mercato : l'Atlético veut jouer un sale tour au PSG

La suite après cette publicité

Le PSG a bien lancé son mercato. Il n'y a pas encore eu d'arrivée officielle, mais on sait, via les informations dévoilées sur Foot Mercato ou par d'autres publications françaises et européennes, que le club de la capitale travaille dur. Luis Campos a ainsi avancé sur de nombreux dossiers, menant à Renato Sanches ou Milan Skriniar, entre autres, en plus de Vitinha, le milieu de terrain de Porto.

Pour l'attaque, le club champion de France semble avoir misé sur Scamacca, le buteur de Sassuolo qui sort d'une saison à 16 buts en Serie A. Les discussions avancent bien entre les deux parties, et comme nous vous le dévoilions en exclusivité sur notre site, à la mi-juin le PSG se montrait plutôt confiant dans ce dossier. Mais voilà qu'un nouvel acteur est entré dans la danse.

Un rival de taille

Comme l'indique le quotidien ibérique AS, l'international italien de 23 ans plaît aussi à Andrea Berta, le directeur sportif de l'Atlético, qui cherche un nouveau buteur pour couvrir le départ de Luis Suarez. Pour l'instant, l'écurie madrilène est dans une situation difficile sur le plan financier et ne peut pas rivaliser avec le PSG, mais les Colchoneros ont aussi des arguments intéressants à proposer.

C'est en tout cas l'attaquant préféré en interne du côté de Madrid, où on va également récupérer un Alvaro Morata sur qui on ne compte pas vraiment et qu'on espère vendre pour pouvoir financier l'opération Scamacca. L'écurie italienne attend tout de même 50 millions d'euros pour son buteur, alors qu'AS rajoute que l'Inter est aussi sur le coup, même si avec l'arrivée de Lukaku et l'éventuelle signature de Dybala, il devrait s'agir d'un simple intérêt sans passage à l'action. Affaire à suivre, mais l'Atlético semble bel et bien vouloir griller le PSG sur ce dossier.