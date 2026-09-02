Süper Lig
Trabzonspor tombe d’accord avec Richarlison
1 min.
@Maxppp
Resté à Tottenham alors qu’il était un candidat à un départ, Richarlison pourrait finalement rebondir du côté de la Turquie. Selon Fabrizio Romano, Trabzonspor tente sa chance pour l’attaquant brésilien de 29 ans. Le club turc qui a déjà recruté Mohamed Salah (Liverpool) et Fabinho (Al-Ittihad) souhaite boucler le mercato en beauté.
La suite après cette publicité
Alors que celui-ci se termine ce vendredi en Süper Lig, Trabzonspor aurait trouvé un accord avec Richarlison qui devrait toucher un salaire trois fois plus important que celui qui toucher chez les Spurs. Cependant, Tottenham a rejeté les deux premières offres de 17,5 et 23 millions d’euros. Les Turcs vont reformuler une nouvelle offre prochainement.
En savoir plus sur
La suite après cette publicité
Nos dernières vidéos
OM, Stéphane Richard : «Genesio n’a pas menacé de démissionner, mais on n’était pas loin du point de rupture»
Les plus lus
OM, Stéphane Richard : «Genesio n’a pas menacé de démissionner, mais on n’était pas loin du point de rupture»
Explorer