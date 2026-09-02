Trabzonspor tombe d’accord avec Richarlison

Resté à Tottenham alors qu’il était un candidat à un départ, Richarlison pourrait finalement rebondir du côté de la Turquie. Selon Fabrizio Romano, Trabzonspor tente sa chance pour l’attaquant brésilien de 29 ans. Le club turc qui a déjà recruté Mohamed Salah (Liverpool) et Fabinho (Al-Ittihad) souhaite boucler le mercato en beauté.

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Alors que celui-ci se termine ce vendredi en Süper Lig, Trabzonspor aurait trouvé un accord avec Richarlison qui devrait toucher un salaire trois fois plus important que celui qui toucher chez les Spurs. Cependant, Tottenham a rejeté les deux premières offres de 17,5 et 23 millions d’euros. Les Turcs vont reformuler une nouvelle offre prochainement.