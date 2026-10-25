Real Madrid : Courtois veut jouer face au Barça !

Thibaut Courtois n’a pas encore renoncé au Clasico. Déclaré forfait par le Real Madrid ce dimanche matin en raison d’une grippe, le gardien belge espère finalement pouvoir rejoindre ses coéquipiers pour affronter le FC Barcelone dans quelques heures. Alors que le club madrilène avait annoncé son retrait de cette affiche très attendue, le portier de 34 ans se montre désormais optimiste quant à son rétablissement et envisage de faire le déplacement en Catalogne, comme indiqué par The Athletic.

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La présence de Courtois reste toutefois incertaine, sa participation dépendant de l’évolution de son état de santé dans les prochaines heures. Son éventuel retour constituerait un renfort de poids pour le Real Madrid, tant le Belge s’est imposé comme un élément essentiel de l’équipe dans les grands rendez-vous. Le staff madrilène devra donc patienter avant de savoir s’il pourra compter sur son gardien titulaire pour ce choc face au Barça.