Brésil : c’est parti en vrille pour Neymar

Neymar a encore perdu patience. Dans la nuit de mardi à mercredi, après le match nul 1-1 contre le Deportivo Recoleta (Paraguay) en phase de groupes de la Coupe d’Amérique du Sud, l’attaquant de Santos est clairement parti en vrille face à un supporter mécontent à la Vila Belmiro. Comme le démontrent les images captées par les caméras, le joueur de 34 ans était très crispé lors d’une interview d’après match accordée à ESPN Brasil.

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Le Brésilien a d’ailleurs dit à un supporter de son club "de la fermer" après avoir été chahuté. «Je dois tout faire ? Ferme-la ! Je suis gâté ? Non. Je me donne à fond, respecte », a pesté le Brésilien après le match nul 1-1 de son équipe. Pourtant, Neymar avait ouvert le score dès le début du match (4e) pour mettre les siens devant. Or, les tensions commençaient sérieusement à monter en fin de match, et notamment avec les adversaires.