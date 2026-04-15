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Série A

Brésil : c’est parti en vrille pour Neymar

Par Tom Courel
1 min.
Neymar avec Santos @Maxppp
Santos 1-1 Recoleta

Neymar a encore perdu patience. Dans la nuit de mardi à mercredi, après le match nul 1-1 contre le Deportivo Recoleta (Paraguay) en phase de groupes de la Coupe d’Amérique du Sud, l’attaquant de Santos est clairement parti en vrille face à un supporter mécontent à la Vila Belmiro. Comme le démontrent les images captées par les caméras, le joueur de 34 ans était très crispé lors d’une interview d’après match accordée à ESPN Brasil.

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🚨 Agora! Neymar perdeu a paciência e mandou um torcedor do Santos calar a boca após o empate com o Deportivo Recoleta na Vila Belmiro.

🎥 @ESPNBrasil | @SportsCenterBR
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Le Brésilien a d’ailleurs dit à un supporter de son club "de la fermer" après avoir été chahuté. «Je dois tout faire ? Ferme-la ! Je suis gâté ? Non. Je me donne à fond, respecte », a pesté le Brésilien après le match nul 1-1 de son équipe. Pourtant, Neymar avait ouvert le score dès le début du match (4e) pour mettre les siens devant. Or, les tensions commençaient sérieusement à monter en fin de match, et notamment avec les adversaires.

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