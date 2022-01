La Juventus envoie du lourd pour recruter Dušan Vlahović

Qui finira par recruter le talentueux attaquant de la Fiorentina, Dušan Vlahović (21 ans), auteur de 17 buts en 21 matches de Serie A ? Lié à la Viola jusqu’en 2023, l’international serbe (14 sélections, 7 buts) a déjà fait savoir que cette saison 2021/2022 serait sa dernière à Florence.

Face à ce constat, ses dirigeants l’ont donc placé sur le marché des transferts. Et les prétendants ne manquent pas. Les gros bras anglais, dont Arsenal, se sont déjà positionnés tandis qu’en Italie, c’est la Juventus qui pousse fort pour le recruter. L’intérêt bianconero n’est pas nouveau puisque la Vieille Dame aurait déjà pensé à faire une offre de 50 M€ en novembre dernier.

Le clan Vlahovic fait la sourde oreille

Depuis, les choses ont évolué et la Gazzetta dello Sport révèle ce vendredi que les Piémontais ont dégainé du lourd pour finaliser le deal cet hiver. À savoir 36 M€ plus le Suédois Dejan Kulusevski (21 ans). Le Scandinave, arrivé à la Juve en 2020 contre 35 M€, n’est pas titulaire à Turin, mais il possède une valeur marchande estimée à 30 M€ environ. Cependant, l’affaire serait déjà mal embarquée.

Au micro de Sky Italia, le dirigeant de la Fio, Joe Barone, a déclaré que son joueur n’avait pas l’intention de bouger. « Notre mercato n'est pas fermé, il y aura quelques départs, mais nous serons aussi attentifs au reste. Les Anglais veulent Vlahovic, mais évidemment il a d'autres idées. Nous sommes prêts à négocier, mais lui et son agent ne parlent pas. S’il existe des ouvertures avec le joueur et son entourage ? Zéro. Et je leur ai demandé d'être clairs, mais il n'y a pas encore eu de contact. » Ambiance…