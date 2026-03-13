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Ligue 1

OM : la nouvelle banderole assassine des supporters au Vélodrome

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
L'Orange Vélodrome, stade de l'Olympique de Marseille. @Maxppp
Marseille 0-0 Auxerre

Ce vendredi, la 26e journée de Ligue 1 s’ouvre avec la rencontre entre l’OM et l’AJ Auxerre. Un retour au Vélodrome sous haute tension pour les Phocéens qui avaient été éliminés en quarts de finale de Coupe de France face à Toulouse lors de leur dernier match dans leur antre. La semaine dernière, cette élimination avait provoqué des heurts sur la pelouse du Vélodrome avec notamment des jets de fumigènes et des sifflets copieux. L’ambiance ne sera guère plus joviale ce vendredi soir.

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ludo
« 45 minutes de silence pour une saison d’humiliations »

Virage Sud #OMAJA
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Malgré la revanche prise sur Toulouse samedi dernier (0-1), les supporters marseillais ne sont pas du genre à oublier. En "représailles" à cette élimination en Coupe de France, les fans olympiens comptent bien protester ce vendredi. En avant-match, les supporters du Virage Sud ont brandi une banderole "45 minutes de silence pour une saison d’humiliations". Vous l’aurez compris, le Virage Sud sera silencieux en première période face à l’AJA.

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