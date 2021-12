ASSE : le discours cash de Pascal Dupraz sur son cas personnel

Pascal Dupraz endossera-t-il une nouvelle fois le costume de héros au sein d'une écurie très mal en championnat ? Nommé entraîneur de l'AS Saint-Étienne en lieu et place de Claude Puel le 14 décembre dernier, le technicien français de 59 ans dispose en tout cas d'un CV parlant pour lui, avec à la clé notamment plusieurs maintiens assurés avec Toulouse en Ligue 1 ou encore Caen en Ligue 2. Alors forcément, le pompier de service arrive dans le Forez avec quelques garanties, et il en est d'ailleurs bien conscient. « (Quand) je suis arrivé à Caen, ils étaient 19es. J’ai davantage performé que mon prédécesseur et ensuite, quand je suis parti, ils sont retombés à tel point qu’il a fallu un penalty imaginaire pour se sauver lors de la dernière journée », a d'abord lancé Pascal Dupraz sur les ondes de RMC ce samedi, avant de poursuivre.

« J’ai l’habitude de performer davantage que les entraîneurs que je remplace ou qui me succèdent. Quand je suis arrivé à Toulouse à 10 matchs de la fin, ils avaient 10 points de retard. C’était la 17e attaque de Ligue 1 et la 18e défense. 10 matchs plus tard, ils étaient la 4e attaque et la 3e défense. Qu’est-ce que vous voulez que je dise d’autre ? J’ai le verbe nourri mais je n’ai pas que ça, répond-il. On me cantonne dans cette spécificité de meneur d’hommes. Je pense être un entraîneur qui connaît le football, qui tactiquement est pointu. Quelques fois, il faut les piquer, mais des fois, il faut leur faire comprendre. C’est toute la difficulté pour moi en ce moment. Dans un temps limité, il faut que je tisse une relation humaine, il faut qu’ils aient confiance en moi, que je paye de ma personne. » Après 18 journées, les Verts sont derniers de Ligue 1.