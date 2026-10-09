Le tifo énorme des supporters d’Al-Nassr en soutien à Cristiano Ronaldo
La polémique Cristiano Ronaldo n’a cessé d’enfler lors des dernières semaines. Après avoir été mis sur le banc lors du deuxième et prévu remplaçant sur le troisième match du Portugal lors de la trêve internationale, la légende portugaise a tout simplement quitté le rassemblement. Exposé à une suspension qui va être appliquée selon les médias anglais ce vendredi, CR7 est de retour en Arabie saoudite.
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Adulé avec Al-Nassr avec qui il a enfin réussi à remporter le titre en Saudi Pro League la saison dernière, le quintuple Ballon d’Or était titulaire face à Al-Diriyah ce vendredi. Pour l’occasion, les supporters du club de Riyad avaient décidé de déployer un énorme tifo en hommage à Cristiano avec l’inscription "La grandeur est méritée". Un soutien qui lui a été bénéfique car l’attaquant de 41 ans a ouvert la marque en moins de 30 minutes.
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