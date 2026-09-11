Renato Sanches en discussion avec un club du Big 5

Libéré de sa dernière année de contrat par le PSG cet été, Renato Sanches figure parmi les agents libres les plus courtisés de ce mois de septembre. Après des expériences mitigées à l’AS Roma puis à Benfica, le milieu de terrain de 29 ans s’est refait une santé lors de son récent prêt au Panathinaïkos. Auteur de 24 apparitions rassurantes en Grèce et débarrassé de ses pépins physiques chroniques, le vainqueur de l’Euro 2016 a retrouvé un niveau de forme optimal. Ce retour au premier plan a incité la direction francilienne à le libérer totalement de ses engagements, lui permettant d’aborder la fin du marché avec le statut très prisé de joueur libre.

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De fait, le natif de Lisbonne a fermement repoussé des offres lucratives venues de MLS, d’Arabie saoudite et du Brésil pour privilégier un projet sportif sur le Vieux Continent, où des clubs de Premier League (Chelsea) et de Ligue 1 (LOSC) se sont montrés intéressés par son statut d’agent libre et son expérience du haut niveau. Aujourd’hui, l’international portugais (32 sélections) a de bonnes chances de rejoindre la Liga. Selon nos dernières indiscrétions, l’ancien Dogue a d’ores et déjà donné sa préférence à Getafe, actuel 15e du championnat. Séduit par la promesse d’un temps de jeu dans un club du BIG 5 et par l’opportunité de retrouver d’anciens visages de notre championnat comme Orel Mangala et Martin Satriano, le joueur de 29 ans souhaite rallier la banlieue madrilène. Selon nos informations, des discussions ont lieu entre les différentes parties.