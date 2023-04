Mercato : les 7 premières victimes de Thomas Tuchel et du Bayern Munich

La suite après cette publicité

Tout le monde est menacé. Ou presque. Cette saison, le Bayern Munich vit des moments très compliqués sur les terrains de football comme en coulisses. Eliminé de la Ligue des Champions et de la Coupe d’Allemagne, deux objectifs annoncés, le club allemand n’a plus que la Bundesliga à jouer. Et là encore ce n’est pas encore gagné puisque les Bavarois, deuxièmes, possèdent un point de retard sur le Borussia Dortmund, leader (60 points), à quelques journées de la fin de l’exercice 2022-23. Une année où il y a très peu de choses à sauver.

Après avoir changé de coach, puisque Julian Nagelsmann a été remplacé par Thomas Tuchel il y a un mois, les patrons du Bayern n’ont pas vraiment vu de changements majeurs. On a même l’impression que c’est pire qu’avant, bien que TT fasse tout son possible pour relancer la machine allemande. Il faudra beaucoup plus visiblement. Les têtes pensantes attendent donc la fin de saison pour faire un grand ménage. Oliver Kahn (PDG) pourrait d’ailleurs être remercié bien avant. Intouchable aux yeux des dirigeants, le directeur sportif, Hasan Salihamidzic est attendu au tournant. Son club est déçu des derniers mercatos.

Un départ déjà acté

Il espère donc qu’il fera bien mieux cet été, où Munich veut recruter un n°9. Ce sera une priorité et sa gestion de ce dossier impactera son avenir. Du côté des joueurs aussi il risque d’y avoir plusieurs départs. Sky Germany révèle que Daley Blind, arrivé cet hiver, veut déjà claquer la porte. Sa décision est prise à 100%. Ses agents sont déjà en train de lui chercher un club, lui qui a plusieurs écuries à ses trousses. Cela n’inquiète pas le Bayern Munich, qui a d’ores et déjà décidé de ne pas prolonger son contrat qui s’achèvera en juin prochain.

Les pensionnaires de l’Allianz Arena ne retiendront pas non plus Sadio Mané. Recrue star de l’été 2022, le Sénégalais a été très décevant. Hier, Sky Germany a indiqué que son nom avait été cité dans l’opération Victor Osimhen. Naples récupérerait une grosse somme d’argent et Mané. Mais le salaire de l’ancien joueur de Liverpool, qui n’entre pas dans les plans de Tuchel, poserait problème aux Partenopei. Comme lui, Serge Gnabry a été identifié comme le joueur à sacrifier en cas de bonne offre. L’Allemand a déçu ses dirigeants, qui espèrent récupérer un joli pactole pour financer l’arrivée d’un attaquant.

D’autres pourraient suivre

Sa valeur est estimée à 55 millions d’euros selon le site spécialisé transfermarkt. Taulier du club, Thomas Müller pourrait aussi changer d’air si sa situation n’évolue pas. Arrivé suite à la blessure de Manuel Neuer, Yann Sommer, lui, risque également de quitter le navire. Tuchel veut s’appuyer sur Neuer une fois qu’il sera remis de sa blessure. Sky Germany assure que le Suisse n’acceptera pas de rester n°2 et qu’un départ est la priorité. Ryan Gravenberch, tout comme Noussair Mazraoui, sont mécontents de leur temps de jeu.

Concernant le Néerlandais, il a des touches avec Liverpool et Manchester United comme expliqué sur notre site. Pour le Marocain, la Juventus et Arsenal sont cités comme des points de chute éventuels. Enfin, le cas Mathys Tel divise les Allemands. En conférence de presse, Tuchel a laissé entendre qu’il était possible que l’ancien joueur de Rennes soit prêté. Ce qui a visiblement agacé ses dirigeants, qui ne veulent pas le laisser filer comme l’explique Sky Germany. En revanche, pour sept autres joueurs, l’avenir a de fortes chances de s’écrire loin de Munich.