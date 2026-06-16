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Officiel Ligue 1

Lens : Anthony Bermont file à Angers

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Anthony Bermont, avec l'équipe de France U20 @Maxppp

International U20 tricolore (8 sélections 1 but), l’ailier de 21 ans Anthony Bermont va quitter, provisoirement, Lens. Effectivement, le joueur sous contrat jusqu’en 2029 va poursuivre sa progression loin de Bollaert, puisqu’il évoluera en prêt à Angers la saison prochaine.

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« Apparu à 10 reprises en Ligue 1 lors de l’exercice 2025/26, l’offensif "Made In Gaillette" est prêté, sans option d’achat, afin de poursuivre son développement dans l’élite sous les couleurs angevines », ont écrit les Sang-et-Or sur leurs réseaux sociaux.

Pub. le - MAJ le
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