Lens : Anthony Bermont file à Angers

International U20 tricolore (8 sélections 1 but), l’ailier de 21 ans Anthony Bermont va quitter, provisoirement, Lens. Effectivement, le joueur sous contrat jusqu’en 2029 va poursuivre sa progression loin de Bollaert, puisqu’il évoluera en prêt à Angers la saison prochaine.

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Anthony Bermont à @AngersSCO 🔄



Apparu à 10 reprises en @ligue1 lors de l'exercice 2025/26, l'offensif "Made In Gaillette" est prêté, sans option d'achat, afin de poursuivre son développement dans l’élite sous les couleurs angevines.



Bonne saison Anthony ! 💪 pic.twitter.com/1XLJLrDrXF — Racing Club de Lens (@RCLens) June 16, 2026

« Apparu à 10 reprises en Ligue 1 lors de l’exercice 2025/26, l’offensif "Made In Gaillette" est prêté, sans option d’achat, afin de poursuivre son développement dans l’élite sous les couleurs angevines », ont écrit les Sang-et-Or sur leurs réseaux sociaux.