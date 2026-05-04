Les joueurs du Real Madrid commencent à en avoir ras le bol de Kylian Mbappé !

Un lundi matin de plus, Kylian Mbappé se fait détruire en Espagne. Pourtant, le Français, blessé, n’a même pas participé à la victoire face à l’Espanyol dimanche soir (2-0). Mais son voyage en Italie avec sa copine, Ester Exposito, est très mal passé auprès de l’opinion publique madrilène, qui enrage depuis plusieurs jours. Pire encore pour le Bondynois, Vinicius Jr a encore rendu une belle copie contre les Catalans, et en Espagne, le débat est encore présent sur tous les plateaux TV et les radios : le Real Madrid ne serait-il pas meilleur sans Kylian Mbappé ?

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Une chose est sûre, l’opinion publique madrilène s’agace. « Le madridismo prend de la distance avec Mbappé », paraphe le journal AS en une de son site. Les images du Français, atterrissant dans son avion privé quelques minutes avant le coup d’envoi du match de son équipe qu’il n’a donc pas pu voir en direct, passent mal, alors que les fans ne comprenaient déjà pas pourquoi il s’était permis un voyage en Italie alors qu’il était blessé. « Toute la planification des joueurs blessés est supervisée et gérée par les services médicaux du Real Madrid, qui sont ceux qui contrôlent quand ils doivent aller à Valdebebas et quand ils n’y vont pas. Chaque joueur pendant son temps libre fait ce qu’il juge opportun et là-dessus, je n’interviens pas », répondait Arbeloa après le match.

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Des privilèges qui passent mal

Mais les explications du coach madrilène ne servent pas vraiment… « Si ta blessure est si grave, tu ne pars pas comme ça passer ton WE ailleurs », s’est emporté Juanma Castaño, célèbre journaliste espagnol, sur la Cadena COPE. Des propos similaires ont été tenus sur toutes les émissions sport nocturnes de l’autre côté des Pyrénées. Mais le pire pour Kylian Mbappé, ce n’est pas forcément l’avis des journalistes ou des supporters à ce sujet… mais celui de ses coéquipiers.

Effectivement, comme l’indique Onda Cero, certains joueurs ne comprennent pas pourquoi Kylian Mbappé quitte Madrid lorsqu’il est blessé. En plus de ne pas apprécier de le voir quitter la capitale espagnole et donc le groupe dès qu’il en a la possibilité, ils estiment qu’il bénéficie de certains privilèges que les autres n’ont pas. « Les joueurs constatent qu’il y a des privilèges pour certains et pas pour d’autres. Qu’un joueur blessé parte 4 jours en France et 5 jours en Italie, je ne l’avais jamais vu », a expliqué le journaliste Alberto Pereiro. De quoi confirmer des informations déjà parues en Espagne ces dernières semaines qui évoquaient un malaise en interne avec le Bondynois. Autant dire que s’il parvient à jouer ce Clasico de dimanche prochain, Mbappé a intérêt à délivrer une superbe performance pour se faire pardonner…