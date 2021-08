Ligue 1 : Nice assomme Lille pour le retour de Christophe Galtier

Après la victoire de Lorient face à l'AS Monaco (1-0) sur la pelouse du Moustoir en match d'ouverture, la deuxième journée de Ligue 1 se poursuivait ce samedi à 17 heures, au Stade Pierre-Mauroy, avec une alléchante affiche opposant Lille à Nice. Accroché par Metz la semaine passée (3-3), le champion de France en titre, le LOSC, allait donc croiser le fer avec son ancien coach, Christophe Galtier, désormais à l'OGC Nice. De son côté, les Aiglons restaient également sur un match nul contre Reims (0-0).

Pour cette rencontre, Jocelyn Gourvennec qui dirigeait aujourd'hui son 200e match en Ligue 1 rappelait d'ailleurs à ses joueurs l'importance de ne pas se laisser prendre par «l'aspect émotionnel de telles retrouvailles» et effectuait deux changements dans son 4-4-2. Comme en fin de match face au FC Metz, Timothy Weah et Jonathan Ikoné étaient titularisés en lieu et place de Jonathan David et Renato Sanches. Yusuf Yazici enchaînait, lui, dans son poste plus reculé, au milieu. Galtier opérait quant à lui aussi plusieurs changements par rapport au nul face aux rémois, avec les intégrations de Melvin Bard, Kasper Dolberg, Hicham Boudaoui et Mario Lemina au sein de son 4-4-2. Khéphren Thuram, Lucas Da Cunha, Hassane Kamara et Dan Ndoye démarraient donc sur le banc.

L'envol tonitruant des Aiglons

Alors que le LOSC restait invaincu face à Nice lors de ses quatre dernières sorties en L1 (2 victoires, 2 nuls), le début de rencontre démarrait sur les chapeaux de roues pour les hommes de Christophe Galtier. Après un bon travail sur le côté gauche, Gouiri voyait sa frappe au premier poteau détournée par Léo Jardim dans les pieds de Lemina qui enchainait à son tour d'une frappe déviée par le gardien lillois sur son poteau. Opportuniste, Dolberg surgissait et permettait aux siens de prendre l'avantage après seulement 57 secondes de jeu (0-1, 1e). Surpris d'entrée, les coéquipiers de Yazici tentaient de mettre le pied sur le ballon (78% de possession de balle à la fin du premier quart d'heure) mais sur une perte de balle coupable de Celik aux abords de la surface, Boudaoui envoyait une frappe surpuissante, nettoyant la lucarne de Jardim (0-2, 5e). Sonnés par ce début de rencontre tonitruant des Aiglons, les Lillois gardaient tout de même l'emprise dans l'entrejeu et se montraient de plus en plus pressants sur le but niçois.

Appliqués défensivement et parfaitement en place tactiquement, les Azuréens parvenaient malgré tout à contrer les quelques chevauchées initiées par Ikoné (22e, 45+1e), Celik (29e) ou Weah (38e). Et lorsque les Dogues se jouaient de la défense niçoise, Benitez repoussait parfaitement la frappe cadrée de Yilmaz (39e). Sérieux collectivement (un seul tir cadré concédé) et très efficaces des deux côtés du terrain (7 tirs cadrés sur 9 tentatives), l'OGC Nice allait un peu plus enfoncer le LOSC juste avant la pause. À la réception d'un centre parfait d'Atal, Dolberg voyait sa tête s'écraser sur la barre transversale avant d'armer une reprise détournée par André... du bras. Après consultation de la VAR, Jérôme Brisard, l'arbitre de la rencontre, désignait le point de penalty. Très actif dans ce premier acte, Gouiri transformait la sentence (0-3, 45+4e) et plongeait les champions de France en titre en plein doute.

Kasper Dolberg fait cauchemarder les Dogues

De retour des vestiaires, Jocelyn Gourvennec opérait un changement tactique avec l'entrée de David à la place d'Ikoné mais c'est bien Yilmaz qui s'illustrait, le premier, d'un coup franc trop enlevé aux abords de la surface niçoise (52e). Une alerte sans conséquence pour les coéquipiers de Dolberg, intenable dans cette rencontre. Portés par la vivacité de Gouiri et de sa nouvelle recrue Kluivert dans le couloir gauche, c'est de l'aile droite azuréenne que le danger allait une nouvelle fois intervenir. Bien servi par Atal, Dolberg voyait sa frappe en pivot détournée par Jardim en corner (59e). Sur un nouveau coup de pied de coin, le Danois profitait cette fois de la déviation de Dante pour devancer la sortie du portier lillois et inscrire son premier doublé cette saison (0-4, 64e).

Le calice jusqu'à la lie pour des Dogues sous le choc. Un récital offensif d'ailleurs tout proche de virer à l'humiliation lorsque Gouiri concluait d'un plat du pied droit (70e) mais son but allait finalement être refusé pour une position de hors-jeu. Dépassé par les évènements et dépossédé du ballon depuis de longues minutes, le LOSC réagissait malgré tout par bribe. Après un une-deux génial avec David, Bamba voyait sa frappe enroulée bien détournée par un Benitez vigilant sur sa ligne (76e). Auteur d'une fin de match maîtrisée, à l'image de leur prestation globale, l'OGC Nice confortait son avance au tableau d'affichage pour signer une victoire prestigieuse à l'extérieur (0-4) avant de recevoir l'OM lors de la 3ème journée. De leurs côtés, Jocelyn Gourvennec et les siens n'y arrivent toujours pas. Surpassés par l'intensité physique niçoise, les Dogues seront déjà dans une position délicate lors du déplacement à Saint-Etienne, le 21 août prochain.

