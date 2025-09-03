C’est la guerre entre quatre stars du FC Barcelone !

Champion d’Espagne en titre et vainqueur de la Coupe du Roi, le FC Barcelone entend confirmer sa suprématie en Espagne. Éliminé en demi-finale de la Ligue des Champions par l’Inter, le club catalan entend également prendre sa revanche et permettre à son crack Lamine Yamal de soulever la sixième coupe aux grandes oreilles de son histoire. Cependant, les Culers sont encore loin d’être les maîtres de l’Europe du football.

A l’heure où les sélections nationales ont repris leurs droits, les médias espagnols s’attardent sur l’ambiance tendue au sein du vestiaire du Barça. Hansi Flick a été le premier à tirer la sonnette d’alarme en demandant à ses ouailles de rester soudées et de ne pas tout gâcher à cause d’une guerre d’egos. Un reproche balayé de la main par Lamine Yamal. Cela ne veut pas dire qu’il y a de la friture sur la ligne entre le numéro 10 blaugrana et son coach, mais la réponse tranchée du jeune Espagnol en a interpellé plus d’un.

C’est tendu aussi entre Gavi et Fermin

En attendant de voir la réaction des joueurs barcelonais sur le terrain quand la trêve internationale sera terminée, El Nacional assure que l’ambiance est également délétère entre deux cadres du Barça : Raphinha et Marc-André ter Stegen. Alors que Gavi et Fermin Lopez ne se parleraient plus, le Barça doit visiblement gérer un autre cas de divorce. En clair, Raphinha ne supporterait plus l’attitude du portier allemand. Pour rappel, ce dernier n’a pas voulu quitter le Barça avant d’être mis au placard par sa direction qui lui avait retiré son brassard de capitaine et son numéro.

Depuis, tout est rentré dans l’ordre, mais Raphinha n’aurait pas accepté le comportement de son coéquipier qu’il juge égocentrique. Le Brésilien aurait été très critique envers Ter Stegen et soutenait le choix de la direction de pousser l’Allemand vers la sortie. L’ancien Rennais n’aurait également pas apprécié de voir l’Allemand mettre du temps pour signer le rapport médical relatif à son opération que le Barça devait transmettre à LaLiga afin de pouvoir profiter de la longue absence du gardien pour être autorisé à inscrire un joueur. Et ce n’est pas tout. Raphinha n’aurait pas aimé la prise de parole de Ter Stegen durant le money time de la saison dernière. Pour rappel, alors que le Barça s’apprêtait à disputer les demi-finales de la C1, le portier germanique avait déclaré qu’il était prêt à rejouer et à reprendre sa place de titulaire. Une déclaration jugée inappropriée, vis-à-vis de Wojciech Szczęsny, titulaire à cette époque. Pour toutes ces raisons, le Brésilien estime qu’il serait préférable pour tout le monde de voir Ter Stegen s’en aller. Ambiance…