Menu Rechercher
Commenter 7
Ligue des Champions

PSG : Serge Aurier trolle Arsenal après la finale

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Aurier avec Nottingham @Maxppp
PSG 1-1 Arsenal

Le PSG est encore sacré Champion d’Europe. Les Parisiens ont glané leur deuxième étoile ce samedi soir en s’imposant face à Arsenal (1-1, 4-3 aux t.a.b). Une victoire que les joueurs ont pu savourer ces dernières heures et qui a fait aussi réagir les anciens joueurs du club. C’est notamment le cas du latéral droit ivoirien Serge Aurier qui a aussi porté les couleurs du grand rival d’Arsenal : Tottenham.

La suite après cette publicité

Le défenseur de 33 ans, sur son compte Snapchact, s’est fendu de plusieurs postes pour provoquer les Gunners. Il a notamment publié une photo de lui avec le maillot du PSG et le signe deux avec sa main. "Deux étoiles. Haram ball", a t-il lancé pour vanner aussi le style de jeu d’Arsenal, largement moqué ces dernières heures et jugé trop défensif.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (7)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue des Champions
PSG
Sèrge Aurier

En savoir plus sur

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
PSG Logo Paris Saint-Germain
Sèrge Aurier Sèrge Aurier
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier