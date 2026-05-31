PSG : Serge Aurier trolle Arsenal après la finale

Le PSG est encore sacré Champion d’Europe. Les Parisiens ont glané leur deuxième étoile ce samedi soir en s’imposant face à Arsenal (1-1, 4-3 aux t.a.b). Une victoire que les joueurs ont pu savourer ces dernières heures et qui a fait aussi réagir les anciens joueurs du club. C’est notamment le cas du latéral droit ivoirien Serge Aurier qui a aussi porté les couleurs du grand rival d’Arsenal : Tottenham.

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🚨 Serge Aurier 🇨🇮, passé par le PSG et Tottenham, en a profité pour VANNER ARSENAL. 😭😭👇



« HARAM BALL ✌️🌟🌟 »



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Le défenseur de 33 ans, sur son compte Snapchact, s’est fendu de plusieurs postes pour provoquer les Gunners. Il a notamment publié une photo de lui avec le maillot du PSG et le signe deux avec sa main. "Deux étoiles. Haram ball", a t-il lancé pour vanner aussi le style de jeu d’Arsenal, largement moqué ces dernières heures et jugé trop défensif.