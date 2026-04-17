Ligue 1 : le RC Lens est toujours aux trousses du PSG !

Paris est prévenu s’il en était vraiment besoin : cette équipe de Lens a du mordant et luttera jusqu’à son dernier souffle. Menés 2-0 par Toulouse après une entame de match franchement à l’envers, les Sang et Or ont finalement renversé la table pour s’imposer au finish devant leur public ce vendredi soir (3-2). Il fallait du caractère et de la personnalité pour rebondir après un début de match aussi catastrophique, mais cette équipe semble portée par quelque chose d’indéfinissable, un supplément d’âme, ou quelque chose du genre.

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Si le carton rouge de Yann Gboho a inévitablement changé le rapport de force dans ce match, les Lensois ont eu le mérite d’y croire jusqu’au bout et ce but de Ganiou dans les arrêts de jeu. Conséquence : ils reviennent provisoirement à un point du PSG (2 matchs en moins). «Je suis très content pour les joueurs. Je leur ai dit qu’on était capables de le faire. L’histoire est belle avec ce but à la fin», souriait Pierre Sage à l’issue de la rencontre sur Ligue1+.

La qualification en Ligue des Champions est quasiment acquise

Relever la tête, c’est ce qu’attendait Pierre Sage de ses joueurs, treize jours après l’humiliation vécue dans le derby face à Lille (3-0). Le coach artésien avait d’ailleurs fait des choix forts en mettant sur le banc des éléments forts comme Florian Thauvin ou Odsonne Edouard ce soir. «Un jour, j’ai lu quelque chose. Quand tu veux retenir une leçon, il faut souffrir des conséquences. On a 62 points donc je suis content parce que c’est notre département», philosophait Sage. Avant de poursuivre.

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«Les entrants ont fait la différence. On a fait mieux qu’à Lorient (défaite 2-1), ce n’était pas une leçon gratuite mais on a retenu les modalités. Pour moi, il manque des choses. Il faut encore deux points pour se qualifier (pour la Ligue des Champions). Les autres auront demain l’obligation de le faire donc ça change leur façon de jouer. L’objectif se situe à 64 points pour nous (Lille, 3e, est à 53).» Interrogé sur les propos de Pierre Sage, qui avait haussé le ton la semaine dernière, Adrien Thomasson disait aller dans son sens : «les mots du coach ? On ne fait pas abstraction de ce qui se dit dans les médias, mais c’était de bonne guerre et dans le but de nous piquer pour tirer le meilleur de nous-même. Il sait très bien qu’on a un groupe fantastique, qu’on est souvent piqué quand on perd, et qu’on a souvent la capacité de rebondir. On l’a montré ce soir.» Ils auront encore 5 matchs de L1 pour le re-re-re-re-remontrer.