AJA : Lassine Sinayoko présent à l’entraînement malgré le pressing de Nice

Alors que l’OGC Nice fait le forcing pour le recruter, Lassine Sinayoko, attaquant de l’AJ Auxerre, a décidé de ne pas entrer en conflit avec son club formateur et s’est présenté à l’entraînement collectif de mardi avec le reste de l’effectif auxerrois. Le joueur de 25 ans est arrivé avec le sourire pour préparer la rencontre contre son principal courtisan, qui a déjà vu une offre de 5 M€ + 1 M€ de bonus refusée par l’AJA, comme nous le révélions lundi.

Malgré l’arrivée à Nice de l’Espagnol Kevin Carlos Omoruyi, le club azuréen ne compte pas abandonner la piste Sinayoko, dont le contrat avec Auxerre se termine en juin 2026. L’international malien (20 sélections, 6 buts) a été l’unique buteur auxerrois lors de la première journée de Ligue 1 face à Lorient (1-0). Lors du dernier exercice, il avait inscrit 5 buts et délivré 9 passes décisives en 35 matches toutes compétitions confondues.