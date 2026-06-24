Antoine Griezmann est arrivé à Orlando

La nouvelle vie d’Antoine Griezmann s’apprête à démarrer. Le Français n’ira pas au bout de son contrat avec l’Atlético de Madrid. Il a déjà signé en faveur d’Orlando City en MLS. Sa venue a déjà été officialisée au printemps mais il est arrivé ces dernières heures aux États-Unis.

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Antoine has arrived 🛬 pic.twitter.com/EdcKF6unbm — Orlando City SC (@OrlandoCitySC) June 24, 2026

La franchise américaine a publié une vidéo de l’attaquant débarquant en avion sur le tarmac de l’aéroport. Il faudra sans doute patienter un peu avant de voir le champion du monde 2018 avec sa nouvelle équipe, le temps pour lui de préparer son physique.