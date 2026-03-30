EdF : Didier Deschamps désamorce la polémique entre Lucas Digne et Rayan Cherki

Lors de la victoire de l’équipe de France face à la Colombie (1-3) en match de préparation à la Coupe du Monde 2026, un léger moment de tension est apparu entre Rayan Cherki et Lucas Digne. En première période, après une faute obtenue à l’entrée de la surface, les deux joueurs se sont brièvement disputé le ballon pour tirer un coup franc. Finalement, le latéral d’Aston Villa s’est chargé de l’exécuter, sans réussite. Un échange rapide, survenu dans un contexte de match engagé, mais sans conséquence sur la suite de la rencontre.

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Interrogé en conférence de presse, Didier Deschamps a rapidement éteint toute polémique autour de cet épisode : « ce n’est pas lié à ça. Ce n’était pas par rapport à leurs situations. C’était lié à des gestes (des Colombiens). L’échange Cherki/Digne sur le coup franc ? Si vous voulez un os à ronger, prenez celui-là, c’est un pseudo épisode, dix secondes après, on passe à autre chose. » Une version également confirmée par Rayan Cherki, qui a, lui aussi, tenu à calmer la situation après la rencontre : « il n’y a vraiment aucune consigne. A l’échauffement, j’en ai tiré un que j’ai magnifiquement mis. Bien sûr que j’avais envie de le tirer. Je passerai après, ce n’est pas grave. Si on est copains ? Bien sûr. Il va venir jouer bientôt chez nous (lors de Manchester City-Aston Villa en Premier League, NDLR), on s’occupera de lui, ne vous inquiétez pas (sourire) ».