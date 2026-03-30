Menu Rechercher
Commenter
Matchs Amicaux

EdF : Didier Deschamps désamorce la polémique entre Lucas Digne et Rayan Cherki

Par Allan Brevi
1 min.
Rayan Cherki Marcus Thuram @Maxppp
Colombie 1-3 France

Lors de la victoire de l’équipe de France face à la Colombie (1-3) en match de préparation à la Coupe du Monde 2026, un léger moment de tension est apparu entre Rayan Cherki et Lucas Digne. En première période, après une faute obtenue à l’entrée de la surface, les deux joueurs se sont brièvement disputé le ballon pour tirer un coup franc. Finalement, le latéral d’Aston Villa s’est chargé de l’exécuter, sans réussite. Un échange rapide, survenu dans un contexte de match engagé, mais sans conséquence sur la suite de la rencontre.

La suite après cette publicité

Interrogé en conférence de presse, Didier Deschamps a rapidement éteint toute polémique autour de cet épisode : « ce n’est pas lié à ça. Ce n’était pas par rapport à leurs situations. C’était lié à des gestes (des Colombiens). L’échange Cherki/Digne sur le coup franc ? Si vous voulez un os à ronger, prenez celui-là, c’est un pseudo épisode, dix secondes après, on passe à autre chose. » Une version également confirmée par Rayan Cherki, qui a, lui aussi, tenu à calmer la situation après la rencontre : « il n’y a vraiment aucune consigne. A l’échauffement, j’en ai tiré un que j’ai magnifiquement mis. Bien sûr que j’avais envie de le tirer. Je passerai après, ce n’est pas grave. Si on est copains ? Bien sûr. Il va venir jouer bientôt chez nous (lors de Manchester City-Aston Villa en Premier League, NDLR), on s’occupera de lui, ne vous inquiétez pas (sourire) ».

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Matchs Amicaux
France
Rayan Cherki
Lucas Digne
Didier Deschamps

En savoir plus sur

Matchs Amicaux Matchs Amicaux
France Flag France
Rayan Cherki Rayan Cherki
Lucas Digne Lucas Digne
Didier Deschamps Didier Deschamps
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier