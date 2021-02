Manchester United : Bruno Fernandes affole encore et toujours les compteurs !

29 janvier 2020. Après une première tentative manquée lors du mercato d'été 2019, Manchester United parvenait enfin à mettre la main sur Bruno Fernandes. Pour s'attacher les services du milieu de terrain du Sporting CP, les pensionnaires d'Old Trafford avaient cassé leur tirelire puisqu'ils avaient déboursé 55 M€ + 25 M€ de bonus. Un montant élevé mais les Mancuniens étaient persuadés que l'international portugais apporterait ses qualités, son talent et tout ce qu'il manquait à leur équipe. Et ils ont eu le nez creux.

La suite après cette publicité

Lors de ses six premiers mois chez les Red Devils, Bruno Fernandes a été impressionnant et surtout décisif. En 22 apparitions (21 en tant que titulaire), il a trouvé le chemin des filets à 12 reprises (8 buts sur penalty). Il a aussi délivré 8 passes décisives. Une adaptation parfaite donc pour le natif de Maia, visiblement comme un poisson dans l'eau en Angleterre. Il était donc forcément attendu de pied ferme cette saison, celle de la confirmation. Mais là encore le footballeur âgé de 26 ans répond totalement aux attentes.

Bruno Fernandes est ultra décisif

Précieux dans le jeu et indispensable aux siens, il est l'une des pièces maîtresses du Man Utd d'Ole Gunnar Solskjaer. Titulaire 31 fois sur les 36 matches auquel il a pris part, Bruno Fernandes est impliqué sur 33 buts de son équipe. Dans le détail, il a délivré 12 assists cette saison dont 9 en Premier League. A cela, il faut ajouter qu'il a marqué 21 buts dont 7 sur les 13 matches qu'il a joués en 2021. C'était le cas de la rencontre d'hier face à la Real Sociedad hier en Europa League. Le Portugais a fini la soirée avec un doublé.

Un atout donc pour Manchester United. Opta précise d'ailleurs que depuis ses débuts avec les Red Devils en février 2020, Bruno Fernandes a été directement impliqué sur 53 buts en 58 matches toutes compétitions confondues (33 buts, 20 passes décisives). Soit 10 de plus que tout autre joueur de Premier League depuis ses débuts. Des chiffres qui illustrent donc parfaitement son impact et son influence. De quoi récolter des éloges. Légende de MU, Paul Scholes a confié hier à son sujet : «Bruno Fernandes est sensationnel depuis le jour où il a signé. Chaque match, vous avez l'impression qu'il va marquer. C'est une recrue vraiment incroyable».

Scholes et Solskjaer font l'éloge du Portugais

Solskjaer ne le contredira pas. «Nous créons des occasions et il (Bruno Fernandes) les obtient. Il est doué pour trouver des espaces et sa capacité technique est de première classe. Il a mis deux très beaux buts. Bruno veut toujours faire la chose suivante correctement, du mieux qu'il peut et au maximum de ses capacités. C'est une très bonne qualité à avoir. Vous ne vous reposez jamais sur vos lauriers. S'il marque deux buts, il veut en mettre trois. S'il fait une passe décisive, il veut en refaire une autre. Il guide tout le monde, bien sûr, parfois il veut trop en faire. Ce soir, il a très bien joué à son poste. Il était dans les espaces où nous le voulions et nous avons pu voir à quel point il est efficace».

De quoi ravir un Bruno Fernandes jamais rassasié. «Mon objectif est de marquer le plus de buts possible et évidemment d'obtenir autant de passes décisives que possible pour mes coéquipiers. (...) La position dans laquelle je joue est faite pour ça, d'aider et de marquer quand vous le pouvez. Mais le plus important pour moi, l'objectif, ce sont les trophées. Gagner des trophées est plus important que de marquer des buts». Toujours en lice en Ligue Europa et en FA Cup, Manchester United, deuxième (46 points), semble distancé en Premier League puisque le club a dix points de retard sur son voisin Manchester City (1er, 56 points). Mais jusqu'au bout, Man Utd et Bruno Fernandes ne lâcheront rien !