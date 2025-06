L’impressionnante stratégie mercato du Paris FC, la presse madrilène met la pression sur le Real Madrid

Le Paris FC veut mettre les moyens

Le Paris FC, récemment promu en Ligue 1, aborde la saison 2025-2026 avec de grandes ambitions grâce au soutien financier de la famille Arnault, son nouveau propriétaire. Le club vise une place dans le top 8 du championnat dès cette année et prévoit d’investir massivement malgré un contexte économique difficile dans le football français. Un budget annuel de 120 à 130 M€ a été alloué, dont 60 à 70 M€ pour le mercato, faisant du PFC l’un des acteurs majeurs du marché derrière les géants comme le PSG ou l’OM. Déjà actifs, les Parisiens ont recruté Moses Simon et le jeune Nhoa Sangui. D’autres renforts sont attendus à plusieurs postes. En parallèle, le club développe ses infrastructures, avec des travaux à Orly et à Jean-Bouin, et prévoit aussi de renforcer la section féminine.

La presse madrilène perd patience

« C’est bien de dessiner, il est temps de convaincre ». Voilà comment le journal As ouvre la journée avant le match du Real Madrid contre Salzbourg ce soir. La Casa Blanca est sous pression après les critiques d’AS qui pointe un début inquiétant en Coupe du Monde des Clubs, notamment lors du match contre Al Hilal où l’équipe a montré peu de choses. Malgré une victoire difficile contre Pachuca, les doutes persistent sur la capacité du Real à convaincre vraiment sur le terrain. Face à Salzbourg, un jeune adversaire, mais remanié, Madrid doit impérativement hausser son niveau pour assurer sa qualification en huitièmes de finale. Le retour de Rüdiger sera crucial pour compenser l’absence d’Asensio, expulsé lors du dernier match. Mbappé, toujours pas convoqué, et Rodrygo, laissé sur le banc, soulignent les défis à relever pour l’équipe.

Nico Williams au centre d’une guerre ouverte

L’Athletic Bilbao s’inquiète de la situation financière du FC Barcelone et a alerté officiellement la RFEF et LaLiga, estimant que le Barça ne respecterait pas la règle économique 1:1, qui limite les dépenses aux revenus générés. Cette démarche vise à protéger les intérêts du club basque face à un possible transfert de Nico Williams, très convoité. Joan Laporta, président du Barça, rejette ces accusations et affirme que le club respecte bien cette règle et peut signer normalement. L’Athletic veut garantir un contrôle strict avant tout transfert. Le conflit illustre la tension entre les deux clubs autour de la gestion financière et sportive.