Kevin De Bruyne veut faire un sale coup à Manchester City

C’est un feuilleton qui risque d’animer les prochains mois du côté de l’Angleterre et qui a déjà connu plusieurs rebondissements. Il y a quelques semaines, Kevin De Bruyne annonçait son départ de Manchester City. Véritable légende du club et même de Premier League, l’international belge arrivait en fin de contrat cet été. Et du haut de ses 33 ans, avec un corps vieillissant et un physique qui le lâche de plus en plus souvent (il enchaîne les blessures), on pensait donc qu’il avait ainsi conclu un accord pour partir au bon moment de son club. Surtout que son message d’au revoir était plutôt clair.

De Bruyne chaud pour rester en Premier League

«Alors, je vais aller droit au but et vous annoncer que ce seront mes derniers mois en tant que joueur de Manchester City. Rien n’est facile à écrire, mais en tant que footballeurs, nous savons tous que ce jour viendra. Ce jour est arrivé, et vous méritez de l’entendre de ma bouche en premier. (…) Que cela nous plaise ou non, il est temps de dire au revoir. Suri, Rome, Mason, Michèle et moi sommes plus que reconnaissants de ce que cet endroit a représenté pour notre famille. Manchester restera à jamais sur le passeport de nos enfants, et surtout, dans nos cœurs. Ce sera toujours notre maison. Chaque histoire a une fin, mais celle-ci a sans aucun doute été la plus belle. Profitons de ces derniers moments ensemble ! Plein d’amour», expliquait-il. Sauf que ce beau message d’adieu a été remplacé, quelques jours plus tard, par des déclarations piquantes de la part de l’international belge.

L’ancien de Chelsea n’a en réalité pas trop compris pourquoi Manchester City n’avait pas tenté de le prolonger alors qu’il souhaitait bien continuer l’aventure estimant avoir encore à donner à son club. «J’étais un peu choqué. Je n’ai reçu aucune offre de leur part tout au long de l’année et le club a pris cette décision. Évidemment, j’ai été un peu surpris, mais je dois l’accepter. Honnêtement, je pense toujours que je peux jouer à ce niveau comme je le fais, mais je comprends que les clubs doivent prendre des décisions. (…) C’est essentiellement la raison pour laquelle ils ont pris cette décision parce que toute l’équipe a eu des difficultés. Je n’ai pas envie de partager les raisons exactes, car c’est avant tout une question d’ordre commercial pour eux, et c’est sur cette base qu’ils ont pris leur décision. La conversation n’a pas été longue. Ils m’ont simplement dit ce qu’ils m’ont dit, et puis il n’y a plus rien» lançait-il dans un entretien au Daily Mail.

Aston Villa a pris la température

À 33 ans, Kevin De Bruyne estime donc qu’il a encore largement les jambes pour jouer au plus haut niveau. Et alors qu’on pensait qu’il se rapprochait de la retraite avec un dernier contrat en MLS ou en Arabie saoudite, le Belge a d’autres plans en tête. À en croire les informations du Daily Mail, Kevin De Bruyne veut continuer à jouer en Premier League. Il ne se voit pas déplacer sa famille et ses enfants et n’est pas contre rejoindre un autre gros club anglais même s’il est rival de City. Selon les indiscrétions de Sky Sports, Aston Villa a déjà pris la température et semble être le club le plus intéressé à l’idée de récupérer De Bruyne cet été.

Mais les Villans ne sont pas les seuls à convoiter l’ancien milieu de Wolfsbourg. Plusieurs écuries anglaises ont justement contacté son entourage pour en savoir un peu plus sur la faisabilité du deal et sur les envies du joueur de rester ou non en Premier League. Kevin De Bruyne pourrait donc surprendre son monde et rejoindre un concurrent de City l’an prochain. Une manière de faire comprendre à ses dirigeants qu’il avait encore de quoi donner à son club qui pourrait bien regretter de le laisser partir libre et venir renforcer un concurrent gratuitement (ou presque).