OM - Lorient : la réaction à chaud d’Alexis Sanchez après son but

L’Olympique de Marseille s’est imposé avec la manière face à Lorient ce samedi au stade Vélodrome (3-1). Seulement quelques minutes après le coup de sifflet final, Alexis Sanchez est venu livrer ses impressions et son émotion après son but salvateur pour son équipe au micro du diffuseur de la rencontre. «Oui clairement, il est important (son but, ndlr) parce que c’est le but du 2 à 1. L’équipe est toujours aller de l’avant. Cette position dans laquelle je joue n’est pas évidente, dos au jeu, je dois me sacrifier pour l’équipe. C’est une nouvelle façon de jouer pour moi mais je suis très content d’avoir mis ce but» a d’abord déclaré le Chilien.

Dans un deuxième temps, Alexis Sanchez est revenu sur son adaptation à la ville phocéenne. L’attaquant chilien a également eu des mots pour les supporters olympiens, toujours présents aussi bien à domicile qu’à l’extérieur pour soutenir leur équipe. «La ville est très jolie. Le public est magnifique. Qu’on soit à domicile ou à l’extérieur, c’est toujours comme ça. Je crois qu’on a une grande équipe selon moi et il faut continuer comme ça» a notamment conclu le joueur de 34 ans. Alexis Sanchez et l’Olympique de Marseille sont en grande forme en ce moment !

