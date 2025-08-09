Matchs Amicaux
LOSC : Olivier Giroud s’amuse encore avec un but sublime
1 min.
@Maxppp
Olivier Giroud a fait parler tout son talent face à West Ham, ouvrant le score pour Lille en première période. Sur une superbe passe de Benjamin André, l’attaquant a enchaîné un contrôle poitrine impeccable avec une frappe retournée dos au but, offrant un geste d’exception aux supporters.
RMC Sport @RMCsport – 17:05 Voir sur X
Après un début de match timide et quelques minutes compliquées, les hommes de Bruno Genesio ont su punir les Hammers sur leur première véritable occasion. Le LOSC mène 1-0, et la rencontre est toujours en cours. Olivier Giroud avait, de son côté, déjà ouvert son compteur en signant un doublé de pur attaquant lors de la victoire 3-0 du LOSC contre Venise.
