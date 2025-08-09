LOSC : Olivier Giroud s’amuse encore avec un but sublime

Olivier Giroud a fait parler tout son talent face à West Ham, ouvrant le score pour Lille en première période. Sur une superbe passe de Benjamin André, l’attaquant a enchaîné un contrôle poitrine impeccable avec une frappe retournée dos au but, offrant un geste d’exception aux supporters.

Après un début de match timide et quelques minutes compliquées, les hommes de Bruno Genesio ont su punir les Hammers sur leur première véritable occasion. Le LOSC mène 1-0, et la rencontre est toujours en cours. Olivier Giroud avait, de son côté, déjà ouvert son compteur en signant un doublé de pur attaquant lors de la victoire 3-0 du LOSC contre Venise.