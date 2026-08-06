L’étrange disparition de Vinicius Jr

Vinicius Jr a surpris ses supporters en supprimant l’intégralité du contenu de ses réseaux sociaux. Le Brésilien a effacé toutes ses publications, sa photo de profil ainsi que ses stories à la une, alors que sa prolongation est au centre des débats.

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Si certains supporters y voient un simple coup de communication avant une éventuelle prolongation, d’autres s’interrogent sur la signification de ce geste, alors qu’Arsenal continue de suivre de près la situation de l’ailier brésilien. Mais tous peuvent être rassurés puisque selon Radio Marca, il va rester à Madrid.