Pescara répond à Daniel Riolo sur Marco Verratti

Mercredi soir, le Paris Saint-Germain a été éliminé dès les 1/8es de finale de l’UEFA Champions League. Une nouvelle désillusion pour les Franciliens, notamment pour Marco Verratti. L’Italien, qui a raté son match à Munich, a été taillé de toutes parts. Sur les ondes de RMC Sport, Daniel Riolo n’y est pas allé de main morte. «Verratti tu le renvoies à Pescara, il pourra manger ses petites brochettes, se balader au bord de la mer, boire ses coups, fumer ses clopes. Il sera tranquille et n’emmerdera plus personne. Et puis il ira faire un urban avec ses potes comme ça. C’est un joueur d’urban ! Ça fait des années que je vous le dis. Je ne sais même pas s’il est titulaire dans l’équipe de mon fils ! (…) Zaïre-Emery il a 16 ans, il lui met la misère.»

Des déclarations fracassantes qui ont fait le tour de l’Europe. En Italie, Pescara, l’ancien club de Verrattti, a réagi à cette sortie coup de poing. «Nous n’avons rien contre… au contraire ! Des entraînements, des matchs, des arrosticini (brochettes) et surtout la mer.» L’écurie italienne a conclu avec un émoji faisant un clin d’œil. Une réponse plutôt amusante de la part de l’écurie transalpine, actuelle 4e de Serie B.

