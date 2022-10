Le combi FM : 4 matchs, une cote à 59,79 !

Au sein de la rédaction, on s'est creusé la tête encore une fois pour vous offrir un nouveau pari combiné aux cotes alléchantes concernant des clubs qui ont joué en Ligue des Champions cette semaine avec des fortunes diverses. Pour rappel, le pari combiné est aujourd'hui l'option la plus intéressante. Mais pour les plus novices d'entre vous, en quoi cela consiste exactement ? Un pari combiné a pour objectif principal de placer plusieurs pronostics avec une seule mise. Bien évidemment, vous ne gagnez que si tous vos pronostics sont exacts. C’est forcément risqué, mais étant donné que les cotes sont multipliées entre elles, le gain est plus gros et peut s'avérer même colossal par rapport à la mise de départ.

Match nul entre Strasbourg et l'OM (cote* à 3,30)

Si l'OM allait plutôt bien jusqu'au 4 octobre et sa victoire à Lisbonne, la machine phocéenne s'est quelque peu enrayée avec 4 défaites en 5 matches dont une cruelle face à Francfort cette semaine en C1. Avant d'affronter Tottenham pour une place en 8e de finale de la Ligue des Champions, c'est Strasbourg qui se dresse devant la bande à Igor Tudor. Une équipe alsacienne qui a beaucoup de mal à gagner cette saison et qui multiplie les défaites et les nuls (6 en 12 matches). Entre une équipe de Strasbourg convalescente et une formation marseillaise en plein doute, un match nul entre les deux équipes est le résultat le plus probable ce samedi soir.

Victoire de Chelsea à Brighton (cote* à 2,45)

Sous les ordres de son sorcier Graham Potter, Chelsea retrouve des couleurs ces dernières semaines. Avec 9 matches sans défaite (6 victoires et 3 nuls), les Blues ont retrouvé les sommets de la Premier League et le succès en Champions League, comme l'atteste la belle victoire du club londonien en Autriche face à Salzbourg cette semaine. Face à une équipe de Brighton en net déclin depuis quelques semaines après un départ fracassant en Premier League, Chelsea devrait l'emporter logiquement, eux qui ont gagné à 6 reprises en 12 confrontations depuis 2012 (avec une seule défaite à la clé).

Victoire de la Juventus à Lecce (cote* à 1,74)

Il y a clairement deux Juventus cette saison. Celle contre les petites équipes où le club turinois arrive à s'en sortir, et les affrontements contre les équipes de bon niveau où le club d'Allegri a toutes les difficultés à exister. Et face à Lecce, on devrait se retrouver dans le premier cas de figure. Face au 17e de Serie A qui n'a gagné qu'une seule fois depuis le début de saison, la Juve devrait s'en sortir avec une victoire, histoire de se rassurer avant d'affronter le PSG mercredi.

Match nul entre le FC Valence et le FC Barcelone (cote* à 4,25)

Encore traumatisé par le nouveau naufrage de son équipe face au Bayern au Camp Nou, Xavi est plus que jamais sur la sellette. Et c'est une équipe de Valence accrocheuse qui va tenter de faire déjouer la formation catalane. Avec un Cavani étincelant auteur de 4 buts lors des 3 derniers matches, le club che peut espérer décrocher un match nul face à une formation blaugrana en plein doute. Le nul, c'est d'ailleurs la marque de fabrique de Valence qui a concédé 3 nuls lors des 5 derniers matches.

