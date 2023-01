La troisième édition de la Fight Aids Cup s’annonce grandiose !

Jamais deux sans trois, comme le dit si bien l’expression. La troisième édition de la Fight Aids Cup aura lieu à Monaco au stade Louis II, le 23 janvier prochain à 18h30. Un évènement sportif donc mais aussi caritatif. En effet, ce match de charité permettra notamment de récolter des fonds pour l’association de la Princesse Stéphanie, Fight Aids Monaco, qui lutte contre le VIH. «L’intérêt est que, pour les spectateurs, venir assister à l’évènement devienne une véritable tradition. Les «Barbagiuans» comptent sur votre mobilisation au stade pour soutenir la lutte contre le VIH et, de fait, contribuer au développement de Fight Aids Monaco », comme le révèle Louis Ducruet, le président des «Barbaguians», les hôtes de cette partie associative. Cette rencontre caritative sera également l’occasion de revoir, sur un terrain de football, des légendes du ballon en rond en pleine action telles que Clarence Seedorf, Youri Djorkaeff, Robert Pires, Francesco Totti ou bien encore Eric Abidal et Fernando Morientes. Pour certains, il s’agira même de leur deuxième participation à l’évènement, organisé sous l’égide la Princesse Stéphanie de Monaco.

Pour Louis Ducruet, cette rencontre aura, comme lors des deux précédents volets de l’évènement, une saveur particulière. «Cela représente beaucoup d’émotion de pouvoir côtoyer, sur le terrain, mes idoles et celles de mon oncle. Certains de ces joueurs sont champions du monde… c’est une fierté de les avoir ici», confie le président des «Barbagiuans» avant de conclure sur la même lancée : «leur disponibilité symbolise la proximité qu’ils ont conservée avec Monaco et surtout avec les valeurs caritatives que notre pays a toujours tâché de défendre.» Tous les joueurs seront d’ailleurs répartis en deux équipes, comme lors des précédentes éditions. D’un côté, les «Barbaguians», l’équipe du Prince Abert II de Monaco, de l’autre, le «Cirque FC», vainqueur et détenteur des deux premiers trophées, la formation de la Princesse Stéphanie. Une belle opposition pour un moment de convivialité, de sport bien entendu, tout en étant dédiée à une bonne cause. Et le spectacle devrait être au rendez-vous au stade Louis II avec une telle pléthore de stars ! Pour plus d’informations et afin de mieux comprendre tous les enjeux de cette rencontre caritative, n’hésitez pas à vous rendre sur le site des «Barbaguians».

