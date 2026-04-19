Real Madrid : le compte X du Barça supprime un tweet après une polémique raciste

Le compte X de l’équipe féminine du FC Barcelone a supprimé une publication après une polémique sur les réseaux sociaux. Le post intitulé « Nos couleurs » montrait la joueuse du Real Madrid, Naomie Feller, en noir et blanc face à une représentation du Barça en couleur, ce qui a suscité de nombreuses réactions et accusations de connotation raciste puisque l’attaquante française est noire de peau.

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Face à l’ampleur de la controverse, le club catalan a rapidement retiré la publication afin d’éviter toute interprétation et d’éteindre la polémique. La suppression du message intervient alors que les tensions restent fortes en Espagne après plusieurs épisodes récents de racisme et d’islamophobie dans les stades espagnols.