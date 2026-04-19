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Real Madrid : le compte X du Barça supprime un tweet après une polémique raciste

Par Valentin Feuillette
1 min.
Le logo du FC Barcelone. @Maxppp

Le compte X de l’équipe féminine du FC Barcelone a supprimé une publication après une polémique sur les réseaux sociaux. Le post intitulé « Nos couleurs » montrait la joueuse du Real Madrid, Naomie Feller, en noir et blanc face à une représentation du Barça en couleur, ce qui a suscité de nombreuses réactions et accusations de connotation raciste puisque l’attaquante française est noire de peau.

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🚨 𝗟𝗘 𝗖𝗢𝗠𝗣𝗧𝗘 𝗙𝗘́𝗠𝗜𝗡𝗜𝗡 𝗗𝗨 𝗙𝗖 𝗕𝗔𝗥𝗖𝗘𝗟𝗢𝗡𝗔 𝗔 𝗦𝗨𝗣𝗣𝗥𝗜𝗠𝗘́ 𝗦𝗢𝗡 𝗗𝗘𝗥𝗡𝗜𝗘𝗥 𝗣𝗢𝗦𝗧 🚨

Le post “Nos couleurs” montrait une joueuse du Real Madrid de peau noir en noir et blanc face à une représentation du Barça en couleur, ce qui a rapidement créé une polémique sur les réseaux.

Le club a finalement retiré la publication pour éviter toute interprétation et toute controverse. ⚠️
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Face à l’ampleur de la controverse, le club catalan a rapidement retiré la publication afin d’éviter toute interprétation et d’éteindre la polémique. La suppression du message intervient alors que les tensions restent fortes en Espagne après plusieurs épisodes récents de racisme et d’islamophobie dans les stades espagnols.

Pub. le - MAJ le
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