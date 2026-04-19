Real Madrid : le compte X du Barça supprime un tweet après une polémique raciste
Le compte X de l’équipe féminine du FC Barcelone a supprimé une publication après une polémique sur les réseaux sociaux. Le post intitulé « Nos couleurs » montrait la joueuse du Real Madrid, Naomie Feller, en noir et blanc face à une représentation du Barça en couleur, ce qui a suscité de nombreuses réactions et accusations de connotation raciste puisque l’attaquante française est noire de peau.
Le post “Nos couleurs” montrait une joueuse du Real Madrid de peau noir en noir et blanc face à une représentation du Barça en couleur, ce qui a rapidement créé une polémique sur les réseaux.
Le club a finalement retiré la publication pour éviter toute interprétation et toute controverse. ⚠️
Face à l’ampleur de la controverse, le club catalan a rapidement retiré la publication afin d’éviter toute interprétation et d’éteindre la polémique. La suppression du message intervient alors que les tensions restent fortes en Espagne après plusieurs épisodes récents de racisme et d’islamophobie dans les stades espagnols.
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