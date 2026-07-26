Bradley Barcola ne prolongera pas au PSG

La Coupe du Monde 2026 appartient désormais au passé et le Paris Saint-Germain peut pleinement se consacrer à un mercato qui s’annonce déterminant. Fort d’une nouvelle saison exceptionnelle et d’un deuxième sacre européen consécutif, le club de la capitale veut profiter de sa position de force pour remodeler encore son effectif. Les dirigeants parisiens multiplient les dossiers afin d’offrir à Luis Enrique un groupe encore plus dense et plus polyvalent. La volonté est claire avec l’idée d’apporter de la concurrence à tous les postes tout en anticipant plusieurs départs importants. Dans cette logique, le retour de Lucas Digne est désormais bouclé après plusieurs jours de négociations tandis que Paris continue d’avancer sur plusieurs profils offensifs très convoités.

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Les pistes se multiplient d’ailleurs à un rythme effréné. Yan Diomandé reste l’une des grandes priorités du champion de France malgré un dossier complexe face aux exigences de Leipzig et à la concurrence du Real Madrid. Maghnes Akliouche demeure également au cœur des discussions même si la présence de Liverpool dans la course complique les plans parisiens. En parallèle, le PSG explore aussi la possibilité de recruter Ferran Torres, un joueur dont la polyvalence séduit énormément Luis Enrique. Charles De Ketelaere figure également parmi les solutions étudiées afin d’apporter une nouvelle dimension au secteur offensif. Derrière cette intense activité se cache aussi une autre réalité. Le mercato parisien ne se construira pas uniquement grâce aux arrivées. Plusieurs mouvements dans le sens des départs sont attendus après ceux de Gonçalo Ramos et Kang-in Lee et un dossier revient inlassablement sur le devant de la scène depuis plusieurs semaines avec celui de Bradley Barcola.

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Pas de prolongation pour Barcola

Justement, nos confrères de L’Équipe ont révélé ce dimanche une information qui pourrait totalement rebattre les cartes. Bradley Barcola aurait décidé de ne pas prolonger son contrat avec le Paris Saint-Germain malgré une proposition très avantageuse sur le plan salarial. Lié au club jusqu’en 2028, l’international français a estimé que sa situation sportive ne lui offrait pas suffisamment de garanties pour s’inscrire durablement dans le projet parisien. Utilisé dans un rôle de douzième homme malgré une saison très solide, il ne souhaite pas poursuivre avec le même statut. Les deux finales de Ligue des Champions disputées en qualité de remplaçant auraient notamment nourri sa réflexion. Cette décision ne signifie pas automatiquement un départ mais elle change forcément le rapport de force dans ce dossier qui risque désormais d’animer toute la fin du mercato.

Reste désormais à savoir quelle sera la réponse du PSG. Selon L’Équipe, plusieurs géants européens suivent attentivement la situation de l’ancien Lyonnais. Liverpool, Arsenal et le Bayern Munich se sont déjà positionnés alors que Chelsea ne ferait plus partie des options privilégiées par le joueur. Selon nos informations, la préférence du joueur irait pour les Reds. Le contexte du marché des ailiers pourrait également accélérer les événements. L’offensive du Real Madrid sur Yan Diomandé, cible prioritaire des dirigeants parisiens depuis plusieurs semaines, modifie en effet les équilibres de ce mercato et pourrait avoir des conséquences directes sur l’avenir de Barcola. Paris conserve la maîtrise de son dossier grâce à un contrat courant encore sur deux saisons mais le refus de prolonger ouvre une période décisive. Les prochaines semaines permettront de savoir si le PSG accepte de vendre l’un de ses plus grands talents offensifs ou s’il choisit de le conserver malgré cette prise de position très forte.