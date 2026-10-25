OM : la piqûre de rappel d’Amine Harit après la fin de match compliquée contre Le Havre

Victorieux du Havre ce dimanche dans un match fou, l’Olympique de Marseille s’est fait très peur. Menant 4-0 à une demi-heure de la fin, le club olympien s’est écroulé en fin de match et a failli se faire rejoindre. La victoire 4-3 permet de se replacer à une belle huitième place mais la rencontre aurait pu connaître une fin bien moins heureuse. Interrogé par Ligue 1+ après la rencontre, Amine Harit a livré un constat de ce dernier acte compliqué.

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«On fait 65 très bonnes minutes, on mène 4-0, offensivement, c’était super. Maintenant, je pense que c’est une bonne piqûre de rappel. De ne pas croire qu’un match est fini avant qu’il le soit vraiment. Ça nous permet de savoir qu’il faut rester concentré sur 90 minutes. Même en menant 4-0 on ne sait jamais ce qu’il peut se passer. Je pense qu’il faut qu’on reste focus, un match, c’est 90 minutes même si des fois, on pense que ça va être facile en menant 4-0. C’est une très bonne piqûre de rappel. Je pense que le plus important, ce sont les trois points, il fallait les prendre. Mais je pense que c’est une très bonne piqûre de rappel», a-t-il déclaré.