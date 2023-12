Séville FC : un favori se dessine pour être le nouvel entraîneur

Décidément, être entraîneur au Séville FC depuis le début de saison revient à s’asseoir sur un siège éjectable. Arrivé le 10 octobre dernier pour remplacer José Luis Mendilibar, Diego Alonso n’aura pas fait long feu en Andalousie. Démis de ses fonctions ce samedi, le technicien uruguayen aura fait les frais d’une terrible déconvenue contre Getafe hier à domicile (0-3) et d’une triste seizième place en Liga. Ajoutez à cela une élimination par la petite porte en Ligue des Champions et le maintien de Diego Alonso sur le banc des Nervionenses devenait alors inimaginable.

La suite après cette publicité

Dès lors, les dirigeants sévillans s’activent pour lui trouver un remplaçant dans les plus brefs délais. Et selon les informations de Marca, un favori se détacherait déjà. En effet, Quique Sanchez Flores tiendrait la corde pour le moment d’après le média ibérique. L’ancien latéral droit de Valence et du Real Madrid dispose d’une grande expérience d’entraîneur de l’autre côté des Pyrénées. Licencié par Getafe en avril dernier après près de deux ans de collaboration, le technicien de 58 ans aurait les faveurs du board andalou pour son expérience et sa disponibilité alors qu’il n’a jamais caché son admiration pour le dernier vainqueur de la Ligue Europa. Réponse dans les prochains jours donc…