OL : immense coup dur pour Niakhaté avant le déplacement à Lens

Touché aux ischio-jambiers durant la trêve internationale avec le Sénégal, Moussa Niakhaté ne pourra pas participer au déplacement de l’OL à Lens ce vendredi. Selon L’Équipe, le défenseur lyonnais est forfait pour cette rencontre et pourrait aussi manquer la réception de Crystal Palace, le 15 octobre en Ligue Europa, en fonction de l’évolution de sa blessure. Une absence importante pour Paulo Fonseca, qui doit se passer d’un élément devenu essentiel dans son secteur défensif…

La suite après cette publicité

Rentré prématurément du rassemblement sénégalais avant le match face aux Comores, Niakhaté va donc devoir observer une période de repos. Le timing est d’autant plus gênant pour l’OL que le défenseur semblait avoir trouvé une certaine stabilité aux côtés de Felix Bacher. Promu capitaine du Sénégal durant cette trêve par Patrick Vieira, Niakhaté devra désormais patienter avant de retrouver les terrains, avec l’objectif de revenir le plus rapidement possible.